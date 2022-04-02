Газ по программе «Социальная газификация» пришел в 1400-й населенный пункт Подмосковья

В Химках провели очередной брифинг по президентскому проекту «Социальная газификация», который курирует министерство энергетики Московской области. За первый квартал 2022 года догазифцировали 295 населенных пунктов.

Газ по программе «Социальная газификация» на текущей неделе пришел в 1400-й населенный пункт, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Перед нами была поставлена задача: за первый квартал года догазифицировать 295 населенных пунктов. Мы с поставленной задачей справились», — подчеркнул он.

Многие связанные с догазификацией вопросы, добавил Баранов, удается своевременно решить благодаря плодотворному сотрудничеству с главами городских округов.

В обсуждении вопросов по газификации принял участие и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В муниципалитете в программу вошли два населенных пункта — сам город и деревня Морщихино.

«В этом году к газификации готово 160 домовладений муниципалитета. Это очень важный для нашего округа президентский проект. Мы видим, как заинтересованы наши жители — большое количество вопросов сегодня было озвучено на брифинге. Мы благодарны „Мособлгазу“ за встречу, обсудили важные детали реализации программы соцгазификации. Отдельные вопросы жителей, в том числе земельные, взял на свой личный контроль», — отметил Волошин.

Всего за 2022 год запланирована газификация 1692 населенных пунктов Подмосковья. Задать вопрос к брифингу по социальной газификации можно очно или онлайн — по электронной почте или в социальных сетях «Мособлгаза».