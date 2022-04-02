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    02 апреля 2022, 00:19

    Газ по программе «Социальная газификация» пришел в 1400-й населенный пункт Подмосковья

    Минэнерго Подмосковья: в регионе догазифицировали 295 населенных пунктов

    Александра Ломейко

    В Химках провели очередной брифинг по президентскому проекту «Социальная газификация», который курирует министерство энергетики Московской области. За первый квартал 2022 года догазифцировали 295 населенных пунктов.

    Газ по программе «Социальная газификация» пришел в 1400-й населенный пункт Подмосковья

    Газ по программе «Социальная газификация» на текущей неделе пришел в 1400-й населенный пункт, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    «Перед нами была поставлена задача: за первый квартал года догазифицировать 295 населенных пунктов. Мы с поставленной задачей справились», — подчеркнул он.

    Многие связанные с догазификацией вопросы, добавил Баранов, удается своевременно решить благодаря плодотворному сотрудничеству с главами городских округов.

    В обсуждении вопросов по газификации принял участие и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В муниципалитете в программу вошли два населенных пункта — сам город и деревня Морщихино.

    «В этом году к газификации готово 160 домовладений муниципалитета. Это очень важный для нашего округа президентский проект. Мы видим, как заинтересованы наши жители — большое количество вопросов сегодня было озвучено на брифинге. Мы благодарны „Мособлгазу“ за встречу, обсудили важные детали реализации программы соцгазификации. Отдельные вопросы жителей, в том числе земельные, взял на свой личный контроль», — отметил Волошин.

    Всего за 2022 год запланирована газификация 1692 населенных пунктов Подмосковья. Задать вопрос к брифингу по социальной газификации можно очно или онлайн — по электронной почте или в социальных сетях «Мособлгаза».