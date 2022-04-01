С начала года в Подмосковье полностью догазифицировали 295 населенных пунктов

В первом квартале года в Подмосковье полностью догазифицировали 295 населенных пунктов по президентскому проекту «Социальная газификация». Таким образом, план на этот период был выполнен, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Перед „Мособлгазом“ стояла задача — за первый квартал года полностью догазифицировать 295 населенных пунктов. Мы с поставленной задачей справились. На этой неделе газ по „Социальной газификации“ пришел в юбилейный, 1400-й населенный пункт со старта программы», — уточнил он на брифинге в Химках.

Баранов отметил, что многие вопросы, связанные с догазификацией региона, удается своевременно решать благодаря сотрудничеству с главами городских округов.

В муниципалитете в программу вошли два населенных пункта: город Химки и деревня Морщихино. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что в этом году к газификации готово 160 домовладений муниципалитета.

«Это очень важный для нашего округа президентский проект. Мы видим, как заинтересованы наши жители. <…> Мы благодарны „Мособлгазу“ за встречу. <…> Отдельные вопросы жителей, в том числе земельные, взял на свой личный контроль», — подчеркнул он.

Всего за 2022 год «Мособлгаз» догазифицирует 1692 населенных пункта региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что Подмосковье завершит социальную газификацию в этом году.