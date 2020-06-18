Нарушение земельных законов обернулось штрафами на 22 млн рублей в Подмосковье

Штрафы более чем на 22 миллиона рублей начислили за нарушения земельного законодательства в Подмосковье. Это сумма, выписанная с начала года. Несмотря на то, что из-за пандемии был перерыв в работе инспекторов, они проверили уже около восьми тысяч участков.

По площади они занимают около 177 тысяч гектаров. Вместе с тем по результатам выявленных ранее нарушений проверили свыше 1,1 тысячи участков.

Такой контроль позволяет следить за использованием земли и предупреждать пожароопасные ситуации. Об этом рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Сумма штрафов, вынесенная правообладателям земельных участков за нарушение земельного законодательства, уже превысила 22 миллиона рублей Наталья Адигамова.

По ее словам, одно из наиболее частых нарушений — простойка земель. Они зарастают сорняками и борщевиком.

Работа муниципального земельного контроля возобновилась с 1 июня. Но с изменениями.

Плановые проверки юридических лиц отменили до конца года, а внеплановые выполнят только при наличии угрозы жизни и здоровью жителей. Понадобится согласование с прокуратурой.

Оно необходимо будет и для проверок исполнения предписаний малому и среднему бизнесу. А для физических лиц процедура не изменилась. Всего до конца этого года планируют проверить 33 тысячи участков.

В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Жители смогут пожаловаться на сорняк и узнать о том, как ему противодействовать.