Взаимодействие с Росреестром по контролю земель Подмосковья станет электронным

Взаимодействие с Росреестром по вопросам земельного контроля сделают электронным в Подмосковье. Область планирует выйти на цифровизацию обмена сведениями между органами надзора. Это ускорит их работу.

Земельный контроль требует быстрого взаимодействия разных структур. Например, это прокуратура, Россельхознадзор, органы местного самоуправления и Росреестр. Об этом сказал министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Идем к этой цели путем цифровизации обмена данными — с прошлого года взаимодействие с Россельхознадзором реализуем в электронном виде. То же самое запланировано и с органами Росреестра Дмитрий Куракин.

Он отметил, что появится действенный цифровой инструмент, оперативно дающий сведения о том, что происходит на землях Подмосковья. Это позволит сразу на них реагировать.

«Органы местного самоуправления смогут оперативно увидеть результаты рассмотрения материалов проверок, а также меры, предпринятые отделами Росреестра в отношении нарушителей земельных законов», — подчеркнула министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Два года назад в Подмосковье началась масштабная работа по внедрению единой системы контрольно-надзорной работы. И была успешно запущена цифровизация процессов.