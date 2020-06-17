    17 июня 2020, 13:11

    Пожаловаться на борщевик теперь можно через единую горячую линию Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Единая горячая линия для борьбы с борщевиком теперь появилась в Подмосковье. Жители смогут пожаловаться на сорняк или узнать о том, как ему противодействовать. Операторы расскажут все и о комплексных мерах по его уничтожению в области.
    Пожаловаться на борщевик теперь можно через единую горячую линию Подмосковья

    Такую горячую линию запустили с учетом большого количества обращений жителей в различные инстанции. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о способах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика в регионе и сведения о плановых обработках пораженных участков

    Андрей Разин.

    Так, получить всю информацию, связанную с сорняком, теперь можно по телефону 8 (495) 128-00-88.

    К борьбе с борщевиком привлекают владельцев и арендаторов земель. Они должны своевременно обрабатывать свои участки, чтобы не допускать распространения сорняка.

    Пожаловаться на борщевик теперь можно через единую горячую линию Подмосковья | Изображение 1

    Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.

    А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.