Пожаловаться на борщевик теперь можно через единую горячую линию Подмосковья

Такую горячую линию запустили с учетом большого количества обращений жителей в различные инстанции. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о способах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика в регионе и сведения о плановых обработках пораженных участков Андрей Разин.

Так, получить всю информацию, связанную с сорняком, теперь можно по телефону 8 (495) 128-00-88.

К борьбе с борщевиком привлекают владельцев и арендаторов земель. Они должны своевременно обрабатывать свои участки, чтобы не допускать распространения сорняка.

Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.

А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.