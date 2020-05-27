    27 мая 2020, 10:15

    Более 40% земель с борщевиком обработали в Подмосковье. Всего очистят около 32 тысяч гектаров

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Больше 2,5 тысячи подмосковных участков с борщевиком обработали с апреля. И это свыше 40% областных земель. Первый этап борьбы с сорняком завершат в июне.
    Более 40% земель с борщевиком обработали в Подмосковье. Всего очистят около 32 тысяч гектаров

    Так, в Подмосковье обработали уже 5,4 тысячи гектаров земель, заросших борщевиком. Комплексная работа началась в апреле. А всего от сорняка очистят больше 32 тысяч гектаров, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Первый этап обработки очень важен. Растение необходимо обработать уже до середины июня, когда оно зацветет, чтобы не появились семена и не разнеслись на километры. На сегодняшний день обработано 41,25% от запланированного

    Андрей Разин.

    Самые большие участки обработали в Можайске, Волоколамске и Сергиевом Посаде. Уже завершили первый этап в Серебряных Прудах, Кашире, Воскресенске, Одинцове и Богородском округе. По всему Подмосковью это планируют сделать ориентировочно к 10 июня.

    А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.

    Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.