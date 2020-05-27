Более 40% земель с борщевиком обработали в Подмосковье. Всего очистят около 32 тысяч гектаров

Так, в Подмосковье обработали уже 5,4 тысячи гектаров земель, заросших борщевиком. Комплексная работа началась в апреле. А всего от сорняка очистят больше 32 тысяч гектаров, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Первый этап обработки очень важен. Растение необходимо обработать уже до середины июня, когда оно зацветет, чтобы не появились семена и не разнеслись на километры. На сегодняшний день обработано 41,25% от запланированного Андрей Разин.

Самые большие участки обработали в Можайске, Волоколамске и Сергиевом Посаде. Уже завершили первый этап в Серебряных Прудах, Кашире, Воскресенске, Одинцове и Богородском округе. По всему Подмосковью это планируют сделать ориентировочно к 10 июня.

А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.

Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.