Набор детей в кружки и секции Подмосковья начался 15 апреля

Основной набор детей в подмосковные школы искусств открыли 15 апреля. Записать ребенка в кружки и секции можно онлайн благодаря порталу госуслуг.

Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве объяснили, что начался набор по профилям дополнительного образования на новый учебный год.

Для всестороннего и полноценного развития ребенка важно поддерживать его интересы и способности пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Основной набор начался в школах искусств, художественных, музыкальных, хоровых и хореографических учреждениях.

Сегодня в Подмосковье насчитывается более 95 тысяч детей, осваивающих программы музыкального, изобразительного и художественного искусства.

Ранее стало известно, что запись в кружки оказалась самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья в 2020 году.