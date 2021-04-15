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    15 апреля 2021, 13:50

    Набор детей в кружки и секции Подмосковья начался 15 апреля

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Основной набор детей в подмосковные школы искусств открыли 15 апреля. Записать ребенка в кружки и секции можно онлайн благодаря порталу госуслуг.

    Набор детей в кружки и секции Подмосковья начался 15 апреля | Изображение 1

    Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве объяснили, что начался набор по профилям дополнительного образования на новый учебный год.

    Для всестороннего и полноценного развития ребенка важно поддерживать его интересы и способности

    пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

    Основной набор начался в школах искусств, художественных, музыкальных, хоровых и хореографических учреждениях.

    Набор детей в кружки и секции Подмосковья начался 15 апреля | Изображение 2

    Сегодня в Подмосковье насчитывается более 95 тысяч детей, осваивающих программы музыкального, изобразительного и художественного искусства.

    Ранее стало известно, что запись в кружки оказалась самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья в 2020 году.