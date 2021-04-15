Набор детей в кружки и секции Подмосковья начался 15 апреля
Основной набор детей в подмосковные школы искусств открыли 15 апреля. Записать ребенка в кружки и секции можно онлайн благодаря порталу госуслуг.
Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве объяснили, что начался набор по профилям дополнительного образования на новый учебный год.
Для всестороннего и полноценного развития ребенка важно поддерживать его интересы и способности
Основной набор начался в школах искусств, художественных, музыкальных, хоровых и хореографических учреждениях.
Сегодня в Подмосковье насчитывается более 95 тысяч детей, осваивающих программы музыкального, изобразительного и художественного искусства.
Ранее стало известно, что запись в кружки оказалась самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья в 2020 году.