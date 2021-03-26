«Выпускники работают в театрах Праги и Торонто». Балетная школа Красногорска переехала в современный корпус

Артисты балета, еще в юности начавшие большой путь в Красногорске, уже известны во многих городах Европы. Долгие годы для них работает хореографическая школа «Вдохновение». Раньше ребята занимались в маленьких классах, а в 2020-м переехали в современный корпус. Их навестил губернатор Андрей Воробьев.

В 2020-м эта школа и местное хореографическое училище при Губернском колледже искусств получили современное здание. Проблемы с устаревшим паркетом для занятий теперь ушли в прошлое.

О строительстве нового помещения губернатора Подмосковья попросили в 2016-м. Спустя четыре года ребята перебрались в новый большой корпус, созданный при поддержке инвесторов.

Многие выпускники школы уже смогли получить признание за рубежом. Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за труд и подарил воспитанникам новые балетные пачки.

Вы действительно молодцы. Знаю, что работа, которой вы занимаетесь, тяжелая. Желаю вам удачи, и важно, чтобы в школах понимали, что вы профессионально занимаетесь. Я понимаю, как много времени вы тратите на искусство Андрей Воробьев.

Впервые с начала пандемии артисты выступят 10 апреля в Доме культуры «Подмосковье». Здесь они представят большой балет «Щелкунчик». Сегодня это одна из главных вершин достижений хореографической школы. С этой постановкой ребята проехали с гастролями практически по всем городам региона.

«Мне очень приятно, что вы встретили меня тепло — с улыбкой, душой, настроением», — отметил Воробьев.

Директор хореографической школы «Вдохновение» Владимир Догудовский рассказал, что новые стены помогут достичь еще больших высот.

Многие наши выпускники работают в театрах в Праге, Торонто, Владивостоке и Казани… Наша школа уникальна, поскольку мы, честно говоря, не знаем о подобном опыте интегрированного образования, когда дети приходят еще в столь малом возрасте Владимир Догудовский.

Школа искусств «Вдохновение» находится в доме № 8А на улице Космонавтов. В современном корпусе сейчас проводят занятия, например, и по ритмике, гимнастике, классическому танцу.

В Красногорске располагается целый образовательный кластер в области хореографического искусства — он единственный не только в Подмосковье, но и в России. Здесь объединили филиал колледжа искусств и хореографическую школу «Вдохновение».

Дети получают двухуровневое образование в сфере культуры и одновременно здесь же — начальное и среднее по договору со школой № 17.