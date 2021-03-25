Почти тысячу музыкальных инструментов закупят для ДШИ Подмосковья в 2021 году

Еще около тысячи музыкальных инструментов поступят в детские школы искусств Подмосковья за 2021 год. Они появятся благодаря национальному проекту «Культура».

В Московской области продолжается оснащение детских школ искусств. В 2021 году с участием средств федерального бюджета приобретут новую технику.

Ее поставят в 37 учреждений. Помимо прочего, отремонтируют Куровскую детскую музыкальную школу в Орехово-Зуеве — это также сделают по национальному проекту.

Сегодня в Подмосковье насчитывается 923 дома культуры. Там работают более 15 тысяч секция и кружков, а занимаются свыше трети миллиона человек.

В четверг, 25 марта, работников сферы культуры в Подмосковье поздравили с их праздником.