Выставки и театрализованные экскурсии проведут в музеях Подмосковья ко Дню Победы

Подмосковные музеи проведут ко Дню Победы выставки, театрализованные экскурсии, памятные вечера и мастер-классы. Программы продлятся с 7 по 10 мая.

Проекты посвятят 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Министерстве культуры Подмосковья рассказали, как жители смогут провести время в музеях.

Истра: «Новый Иерусалим»

В музее Истры «Новый Иерусалим» проведут сразу несколько мастер-классов. Например, 8 мая жителей пригласили на урок «Сделай сам. Истребитель».

Во время творческого занятия они соберут из картона модель одного из известных советских самолетов времен войны.

А на мастер-классе «Творим с детьми. Звезда Победы» гостям помогут изготовить необычную брошь из георгиевской ленты и цветов. Посетить его можно 8 мая.

Кроме того, здесь пройдет мастер-класс «Культура и искусство. Дерево мира». Его юные посетители выполнят аппликацию из бумаги в стиле авторской мозаики. Занятие состоится 8 мая.

Истра: 9 и 10 мая

А уже 9 мая гостей ждут на лекции «Новый Иерусалим на фоне военной истории России». Им расскажут об экономическом и политическом положении России при Романовых, положении страны и Европы в XVII веке, политике, религиозных войнах.

Мастер-класс «Сделай сам. Бинокль со звездами» организуют тоже 9 мая. Участники сделают уникальную вещь из картона и фоамирана.

Здесь же 10 мая пройдет лекция «Минувших лет живая память». Ее посвятят участникам Битвы за Москву — первого победного сражения Великой Отечественной войны.

Руза

В музейном комплексе «Зоя», расположенном в деревне Петрищево под Рузой, проведут несколько торжественных мероприятий.

В День Победы состоятся церемония возложения цветов и концерт военно-духового оркестра. Пройдет и мастер-класс «Фронтовое письмо».

Кроме того, в этом месте организуют запуск воздушных змеев, выставку техники и акцию по высадке деревьев «Сад памяти».

Серпухов

В Серпуховском историко-художественном музее 7 и 8 мая проведут театрализованную пешеходную экскурсию «Вспоминая о войне». Маршрут пройдет по памятным местам города, связанным с советской армией и ее героями.

А 8 мая здесь подготовят литературно-музыкальную композицию «Письма с фронта».

Чехов

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» состоится выставка средневекового и современного оружия «От меча к автомату» при участии военно-патриотического клуба «Цитадель». Ее развернут 8 мая.

А 9 мая здесь пройдет вечер памяти «Фронтовая страница». Военные рассказы писателя-фронтовика Василия Быкова прочтет заслуженный артист России Юрий Голышев.

Сергиев Посад

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее проведут интерактивную программу для школьников «От первого дня войны к Великой Победе». Она продлится с 5 по 7 мая.

В тех же числах состоится игровая программа для студентов и старшеклассников «Я — солдат Победы». Она познакомит участников с событиями от июня 1941 до мая 1945 года и позволит им примерить часть военных профессий: картограф, шифровальщик, связист, медработник.

Здесь же 7 мая состоится интерактивная программа «Военная прогулка по городу», посвященная истории прифронтового Загорска.

В этом месте 8 мая подготовят познавательную программу для родителей с детьми «Салют Победы», а 9 мая — экскурсию «Все для фронта, все для Победы».

Клин

В музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину 8 мая пройдет бал, посвященный Дню Победы. Мероприятие для ветеранов проведут участники музейного клуба исторического танца «Реверанс».

Солнечногорск

В мемориальном музее-заповеднике Менделеева и Блока с 8 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка».

В тех же числах здесь состоится литературно-музыкальная программа в усадьбе Шахматово «Я не первый воин, не последний».