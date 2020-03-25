Мусоровозы начали еще активнее дезинфицировать в Подмосковье

На пункте дезинфекции теперь стали тщательно обеззараживать контейнеры, бункеры, камеры для погрузки мусора и остальные поверхности. Всех сотрудников обеспечили защитными масками, перчатками и антисептической жидкостью. Провели для них и дополнительный инструктаж.

Такие профилактические меры ввели из-за сложившейся на фоне коронавируса эпидемиологической ситуации.

По постановлению нашего губернатора Андрея Воробьева офисы региональных операторов частично перешли на дистанционный формат работы с ограничениями в приеме клиентов Антон Велиховский министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При этом всем сотрудникам обеспечили доступ к необходимым для работы специализированным программам, в том числе и к «АИС отходы». Они смогут бесперебойно контролировать график вывоза мусора в регионе.

Если же сами жители обнаружат нарушения по транспортировке отходов, им удастся сообщить об этом по номерам горячих линий региональных операторов. Они указаны на их сайтах.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжат контролировать работу региональных операторов. Будут следить за своевременным вывозом мусора и качественной утилизацией отходов.

А в 2019 году региональные операторы отличились устойчивым выполнением обязанностей. Высокие показатели зафиксировали во всех субъектах страны.