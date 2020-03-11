Работу региональных операторов в 2019 году назвали устойчивой

Региональные операторы, работающие с отходами, отличились в 2019 году устойчивым выполнением своих обязанностей. Такие выводы сделали на совещании у главы Минприроды. На территории всей России трудятся 174 организации в 244 зонах, и претензий к ним нет.

Устойчивой работой отличились региональные операторы, занимающиеся обращением с отходами. Все 174 организации, работающие в 244 зонах, добросовестно выполняют свои обязанности. Лишь в 11 субъектах России есть риски, но с операторами в этих регионах будут встречаться каждый месяц, чтобы стабилизировать их деятельность.

На совещании у главы Минприроды Дмитрия Кобылкина пришли к выводу, что по итогам 2019 года все проблемные места у операторов были связаны с нормативно-правовым и тарифным регулированием отрасли, а также некоторыми ограничениями в их деятельности. Чтобы эти проблемы исключить, специалисты должны продумать поправки в действующее законодательство.

Провести декриминализацию отрасли — это основное и важное. Мы уже прошли часть пути. Динамика по платежам хорошая, есть понимание населением необходимости проведения реформы. Все деньги должны направляться инвестициями в развитие отрасли Дмитрий Кобылкин.

Российский экологический оператор (РЭО) постоянно мониторит работу региональных операторов, отслеживая тарифы, накопления твердых коммунальных отходов, платежи в каждом субъекте страны и так далее, сообщил глава РЭО Илья Гудков.

Вскоре в Министерство финансов России внесут на рассмотрение документ, регулирующий новые меры поддержки инвесторов в части строительства объектов ТКО. Это позволит ускорить создание инфраструктуры.