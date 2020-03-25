Россияне смогут узнать, какие поезда отменились из-за коронавируса. Инструкция

На сайте РЖД появился раздел с полным списком поездов, которые отменили из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Там указаны даты, по которым составы по некоторым маршрутам ходить не будут.

Попасть в раздел можно с главной страницы сайта, где в графе «Информация» большими буквами объявляется об изменении расписания поездов из-за коронавируса. Информация продублирована и сверху.

Источник фото: сайт РЖД

В разделе указаны отменяемые маршруты и даты, по которым поезда будут и не будут ходить. Весь список можно отсортировать по номеру поезда или маршруту, таким образом проверив, не подпадает ли ваш билет.

Те, кто купил билет на отменяемый поезд, смогут добраться до места назначения на другом составе или получить полный возврат денег.

Меры пока коснулись поездов с отправлением до 1 июня. Среди отмененных маршрутов несколько поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, а также составы в Омск, Тамбов, Петрозаводск, Нижний Новгород, Саратов и другие. Полный список отмененных поездов можно посмотреть на сайте РЖД.

В РЖД отметили, что решили отменить поезда из-за снижения спроса. До этого из-за риска распространить коронавирус российская компания прекратила железнодорожное сообщение с Прибалтикой, КНДР, Китаем и странами Европы. Поезда между Россией и Белоруссией сократили, но пока не отменили совсем.

В России, по последним данным, коронавирус нашли у 516 человек. Всем жителям рекомендовали соблюдать правила гигиены, сократить поездки в людные места, а тем, кому больше 65 и кто имеет хронические заболевания, и вовсе сидеть дома на самоизоляции.