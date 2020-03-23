Коронавирус не помешает чистоте в Подмосковье. Благоустройство и вывоз мусора останутся под контролем

Сейчас много людей выходят прогуляться в парках, в скверах, и очень хочется, чтобы все это находилось в порядке Андрей Воробьев губернатор Московской области

Для снижения риска распространения коронавируса в парках по три или четыре раза в день начали дезинфицировать поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребенка и местах питания всегда в наличии средства гигиены.

Губернатор уточнил, что под пристальным вниманием останутся управляющие компании. В ситуации с пандемией коронавируса потребуется усиленно дезинфицировать подъезды, обрабатывая их специальными средствами, чтобы пресечь распространение инфекции.

Что касается нашей регулярной работы, то традиционно весной, в марте, проводится благоустройство. Это связано и с контролем над управляющими компаниями. Повестка остается актуальной, как и прежде Андрей Воробьев губернатор Московской области

В обработке применяют, в основном, хлорсодержащие растворы. Все средства безопасны для человека. Если же в доме не проводят дезинфекцию, то жильцы могут обратиться как в управляющую компанию, так и в органы местного самоуправления или Единую диспетчерскую службу Московской области. Важно знать, что никакая дополнительная плата за такую обработку подъездов не потребуется.

Следить будут и за регоператорами

Также Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжат контролировать работу региональных операторов. Будут следить за своевременным вывозом мусора и качественной утилизацией отходов.

В 2019 году региональные операторы отличились устойчивым выполнением обязанностей. Высокие показатели зафиксировали во всех субъектах страны.

Российский экологический оператор (РЭО) постоянно мониторит работу региональных, отслеживая тарифы, накопления твердых коммунальных отходов и платежи.