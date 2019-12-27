Мусорный полигон «Каргашино» закрыли в Подмосковье

Полигон коммунальных отходов «Каргашино» в городском округе Мытищи прекратил принимать коммунальные отходы. Сегодня его окончательно закрыли. Это четвертая свалка, которая прекратила свою работу за последние полтора месяца в Подмосковье.

Полигон «Каргашино» работал с 1984 года. Туда свозили отходы I–IV классов опасности.

«Принимать коммунальные отходы этот полигон больше не будет, его сегодня окончательно закрыли», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что это четвертый полигон, который закрыли в этом году. Ранее власти закрыли свалку «Воловичи» в городском округе Коломна, полигоны «Егорьевский» и «Непейно» в Егорьевском и Дмитровском городских округах.

Евгений Хромушин отметил, что общая площадь закрытых в этом году полигонов составила более 60 гектаров. Всего на территории Подмосковья было 39 полигонов. Их начали закрывать после реформы отрасли по обращению с отходами. Сейчас 28 полигонов, включая «Каргашино», уже перестали принимать отходы. Еще 11 окончательно закроют в ближайшие два года.

Вместо полигонов в регионе строятся 12 новых современных комплексов по переработке отходов, четыре завода по термической обработке мусора. Жителей региона привлекли к раздельному сбору отходов, что позволило отправить на вторичную переработку один миллион тонн мусора.

Мусор, который ранее складировали на свалке, уже направили на переработку. Уже провели технический пуск первой очереди на шестом КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин. В год предприятие начнет перерабатывать 150 тысяч тонн отходов. Именно туда отправится мусор с полигонов «Каргашино» и «Непейно».

«Мы открыли два новых КПО „ЮГ“ в Коломне и „Восток“ в Егорьевске, на полную мощность работают КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Все это позволило нам закрыть расположенные там старые полигоны, а работа всех этих предприятий, в рамках комплексной системы по обращению отходов, должна довести объем захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов», — отметил Евгений Хромушин.

Кроме закрытия свалок, в Московской области вовсю идут работы по рекультивации полигонов. Уже завершились основные этапы рекультивации «Кучина». В начале следующего года нам начнут восстанавливать почву для формирования ландшафта. На полигоне «Дубна Левобережная» поставили защитный экран, сформировали тело полигона и начали отвод газа из девяти скважин.

В конце этого года завершатся основные этапы рекультивации полигона «Кучино». В начале 2020 года там начнут восстанавливать почву для формирования ландшафта. Завершатся основные работы и на свалке «Дубна Левобережная». Первый этап рекультивации до конца года завершится на свалке в Шатуре. Там строят коллектор и очистные сооружения.