Муфтий Подмосковья призвал мусульманское медсообщество помочь в борьбе с коронавирусом

В инфекционные больницы Московской области для лечения заболевших требуются врачи, медсестры, а также младший медперсонал.

«Если у вас есть диплом о медицинском образовании, присылайте свое резюме на почту doctor@dummo.ru. К работе также приглашаются иностранные граждане с соответствующим пакетом документов и санитары, для которых специальное медицинское образование не требуется», — сказал в своем обращении муфтий Рушан Аббясов.

Со всей необходимой информацией по трудоустройству можно ознакомиться на сайте Минздрава Московской области или на портале Единого миграционного центра Подмосковья.

«Единый миграционный центр Московской области на особых условиях и в ускоренном порядке будет оказывать содействие иностранным гражданам со специальным медицинским образованием, готовым работать с COVID-19, в подготовке документов для получения патентов в соответствии с требованиями миграционного законодательства», — уточнила директор ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

Ранее стало известно, что за последние 10 дней работать в инфекционных центрах Подмосковья начали еще 637 медицинских сотрудников. В отделения привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего.