Андрею Воробьеву сделали второй укол с вакциной от коронавируса. Видео

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев второй раз привился от коронавируса. Он сообщил, что к концу года пройти вакцинацию смогут жители региона. А системная вакцинация начнется уже в ноябре — первыми прививки получат люди из групп риска.

«Все отлично. Готов к труду и обороне. После первой прививки у меня все было хорошо. Работа такая, что нужно быть в поле, потому давайте вторую прививку. Я очень надеюсь, что все сработает и мы будем защищены», — сказал губернатор медицинским сотрудникам, которые ставили укол.

Сейчас Московская область готовится к большой вакцинации, которая стартует в конце года.

До конца года у вас работы прибавится. В каждом городе у нас будут пункты вакцинации. Специфика соблюдена, морозильники тоже закупаем Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что уже есть люди, которые привились от коронавируса, это, например, врачи, работающие в «красной зоне». Но с ноября вакцина станет доступнее.

«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации — системно прививки от COVID-19 начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС», — написал Воробьев в Instagram.

О своей первой прививке губернатор рассказал 29 октября в эфире «360». Первый укол Воробьев сделал несколько недель назад, но после этого у него не выявили антител. Так как введение препарата проводят в два этапа, губернатор сделал второй укол.

Массовая вакцинация жителей Московской области начнется в конце 2020 года. Первыми прививать от коронавируса будут учителей, медиков и полицейских. После этого уколы смогут сделать сотрудники общепита, транспорта и так далее.

От коронавируса привилась также корреспондент «360». Она ведет дневник, в котором рассказывает об ощущениях после прививки.