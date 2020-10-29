Жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по ОМС

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в конце этого года. Прививку можно будет сделать по полису ОМС бесплатно. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

До начала массовой вакцинации осталось не так много времени. Начать ее планируют в этом году, поэтому Подмосковье уже готовится к началу прививочной кампании. Губернатор региона отметил, что прививку будут делать по полису ОМС бесплатно.

«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. По ОМС — это значит бесплатно. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе разворачивают прививочные пункты, готовят медицинских сотрудников.

«Сегодня президент сказал, что массовая вакцина — десятки, сотни тысяч доз мы должны начать получать уже в ноябре–декабре, в конце года. Поэтому мы готовим пункты, готовим ресурсы. Это прививка достаточно сложная — два этапа. Мы будем оказывать эту услугу везде по Подмосковью», — заявил губернатор.

Он добавил, что сейчас важно объяснить жителям процедуру вакцинации, потому что она отличается от прививки от гриппа.

«Наша задача — жителям своевременно рассказать о том, как, где, по какой системе будет делаться прививка. Потому что она достаточно сложная по сравнению с гриппом. Там берутся мазки, перед второй прививкой тоже нужно пройти тест», — уточнил Воробьев.

Также в регионе создаются все условия для правильного хранения вакцины, которая требует соблюдения температурного режима.

«И специфика еще одна: температурный режим, потому что вакцина хранится при -28 градусах. Поэтому мы закупаем специально морозильники — не холодильники, а именно морозильники, чтобы хранить вакцину. Плюс производитель дает нам передвижные комплексы — в скорой помощи они также будут стоять: это небольшие морозильники, в которых вакцина будет тоже предоставлена. Поэтому важен следующий этап. Надо будет вакцинировать большое количество людей, и мы должны быть готовы», — заключил губернатор.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что уже есть данные об эффективности вакцины. От нее вырабатываются антитела, которые позволят человеку не заболеть в дальнейшем.

Пока вакцина еще не стала доступной для широкого круга жителей, в регионе продолжают предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Сотрудников из офисов по возможности переводят на удаленку, открывают новые койки для пациентов с COVID-19, заботятся о жителях из группы риска.