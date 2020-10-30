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    30 октября 2020, 12:45

    Инфекционные центры Подмосковья приняли на работу 637 медиков за 10 дней

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Работать в инфекционных центрах Подмосковья начали еще 637 медицинских сотрудников. Их трудоустроили за последние десять дней. Врачи будут лечить пациентов с коронавирусом.
    Инфекционные центры Подмосковья приняли на работу 637 медиков за 10 дней

    Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, за десять дней инфекционки привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего.

    Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией

    Светлана Стригункова.

    Для этого, как рассказала Стригункова, в первую очередь нужны специалисты. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.

    Ранее мы рассказали, что в Подмосковье появился онлайн-сервис, который поможет найти вакансии по медицине. Интерактивную карту разместили на портале госуслуг. На ней отобразятся самые актуальные предложения в каждом городском округе.

    Сервис прост и удобен в использовании. Достаточно выбрать на карте учреждение, изучить условия вакансий в нем и отправить резюме на электронную почту mz-hr@mosreg.ru.