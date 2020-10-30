Инфекционные центры Подмосковья приняли на работу 637 медиков за 10 дней

Работать в инфекционных центрах Подмосковья начали еще 637 медицинских сотрудников. Их трудоустроили за последние десять дней. Врачи будут лечить пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, за десять дней инфекционки привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего.

Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией Светлана Стригункова.

Для этого, как рассказала Стригункова, в первую очередь нужны специалисты. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.

Ранее мы рассказали, что в Подмосковье появился онлайн-сервис, который поможет найти вакансии по медицине. Интерактивную карту разместили на портале госуслуг. На ней отобразятся самые актуальные предложения в каждом городском округе.

Сервис прост и удобен в использовании. Достаточно выбрать на карте учреждение, изучить условия вакансий в нем и отправить резюме на электронную почту mz-hr@mosreg.ru.