Инфекционные центры Подмосковья приняли на работу 637 медиков за 10 дней
Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, за десять дней инфекционки привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего.
Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмониейСветлана Стригункова.
Для этого, как рассказала Стригункова, в первую очередь нужны специалисты. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.
Ранее мы рассказали, что в Подмосковье появился онлайн-сервис, который поможет найти вакансии по медицине. Интерактивную карту разместили на портале госуслуг. На ней отобразятся самые актуальные предложения в каждом городском округе.
Сервис прост и удобен в использовании. Достаточно выбрать на карте учреждение, изучить условия вакансий в нем и отправить резюме на электронную почту mz-hr@mosreg.ru.