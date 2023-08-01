Подмосковье 01 августа 2023, 17:19 Мособлизбирком провел обучение для представителей УИК в Подмосковье

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Мособлизбирком провел обучение с представителями участковых избирательных комиссий в Подмосковье. Оно охватило несколько городских округов: Одинцово, Власиху, Краснознаменск, Молодежный, Можайск, Наро-Фоминск и Рузу.

На семинарах подробно рассказали о задачах и интерактивном рабочем блокноте, который поможет участникам комиссий во время проведения выборов. По словам председателя УИК № 939 Марины Макаркиной, сервис работает автономно и не нуждается в подключении к интернету.

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«Интерактивный рабочий блокнот – хороший помощник. Он содержит много информации и различных форм документов. Удобно, что для использования интерактивного блокнота интернет не нужен. Стоит только загрузить на компьютер, и дальше он работает автономно», – сказала она.

Интерактивный рабочий блокнот содержит пошаговый алгоритм работы участковой избирательной комиссии: от первого дня до сдачи финансового отчета. В нем есть библиотека с необходимыми нормативными актами и законами о выборах, а также шаблоны документов и памятки.

Там также можно найти объявления, которые должны произносить представители комиссий в день голосования на избирательных участках.

Кроме того, участники семинара разобрали навыки контроля эмоций и техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.

Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре.

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