Подмосковье 28 июля 2023, 20:18 Мособлизбирком разработал новую программу обучения представителей УИК перед сентябрьским голосованием Фото: unsplash.com

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Избирательная комиссия Московской области разработала новую программу обучения. Единый день голосования состоится в сентябре.

За первые два дня в семинарах Мособлизбиркома поучаствовали более 700 членов участковых избирательных комиссий. Они будут трудится в Красногорске, Восходе, Волоколамске, Истре, Клину, Лотошине, Солнечногорске и других округах.

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Комиссия проведет еще девять подобных мероприятий. Эксперты рассказывают теорию и вовлекли участников в практическую часть.

«В нашем городском округе выборы были два года назад, некоторая информация просто стерлась из памяти и это вызывает волнение. Однако сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», — рассказала зампред УИК № 3143 в Химках Ирина Глазырина.

Обучение проводили специалисты в области использования современных технологий и приглашенные эксперты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР на выборы пойдет Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от справедливороссов — Анатолий Никитин.

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