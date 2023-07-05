05 июля 2023, 12:50
Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья
Выборы губернатора Московской области пройдут уже в сентябре. По решению избирательной комиссии первым в качестве кандидата зарегистрировали Андрея Воробьева.
Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу Подмосковья на новый срок. По решению избирательной комиссии 4 июля его зарегистрировали первым кандидатом на должность.
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Выдвижение поддержали 55 советов депутатов городских округов Подмосковья. Андрей Воробьев предоставил все необходимые 94 листа, подтверждающие это.
Также на рассмотрении в избирательной комиссии Московской области сейчас находятся документы следующих кандидатов:
• Наумова Александра Анатольевича от партии «КПРФ»;
• Жигарева Кирилла Сергеевича от партии ЛДПР;
• Никитина Анатолия Юрьевича от «Справедливой России»;
• Надеждина Бориса Борисовича от «Гражданской инициативы».
Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора. Он подчеркнул, что это компетентный, ответственный и эффективный руководитель, хорошо знающий проблемы региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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