Важное 05 июля 2023, 12:50 Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Выборы губернатора Московской области пройдут уже в сентябре. По решению избирательной комиссии первым в качестве кандидата зарегистрировали Андрея Воробьева.

Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу Подмосковья на новый срок. По решению избирательной комиссии 4 июля его зарегистрировали первым кандидатом на должность.

Реклама

Выдвижение поддержали 55 советов депутатов городских округов Подмосковья. Андрей Воробьев предоставил все необходимые 94 листа, подтверждающие это.

Также на рассмотрении в избирательной комиссии Московской области сейчас находятся документы следующих кандидатов:

• Наумова Александра Анатольевича от партии «КПРФ»;

• Жигарева Кирилла Сергеевича от партии ЛДПР;

• Никитина Анатолия Юрьевича от «Справедливой России»;

• Надеждина Бориса Борисовича от «Гражданской инициативы».

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора. Он подчеркнул, что это компетентный, ответственный и эффективный руководитель, хорошо знающий проблемы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».