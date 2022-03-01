«Многие хотят остаться в России и получить гражданство». Москалькова навестила жителей Донбасса в Клину

Все российские регионы стремились дать лучшее жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас многих волнует вопрос оформления документов и трудоустройства. И эти вопросы решаются, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после посещения центра временного размещения жителей ЛНР и ДНР в Клину Московской области.

В этом пункте находятся 376 человек, из них половина — дети. Москалькова отметила, что ей было очень важно своими глазами увидеть, что происходит здесь, как обеспечены дети, какое настроение у взрослых. Среди людей есть несколько инвалидов, люди с диабетом. Также Москалькову волновало, устроены ли дети в детский сад, что с трудоустройством.

«Я скажу, что впечатление очень позитивное. Взрослые с детьми размещены в отдельных комнатах. Как правило, одной семьей, не было никаких капризов, жалоб, но пожелания были следующие: многие хотят остаться в России и получить гражданство РФ. Вот вопрос был, как это сделать как можно быстрее. Многие приехали без документов, потому что сгорели архивы, разбомбили место хранения документов, и мы сейчас будем заниматься этим вопросом», — сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что в Клину получилось прекрасно решить вопрос с обучением для детей из Донбасса. Прямо на месте — в пункте временного размещения — есть детский сад, то есть никуда ходить не нужно.

«Спасибо главе городского округа Алене Сокольской, она смогла сразу обеспечить воспитателями, и дети здесь имеют все необходимое, чтобы провести досуг, и кроватки для отдыха. Здесь же все дети устроены в школы. Каждого спросила, как приняли в классах, жалоб не было, приняли очень хорошо, нравится, форма есть, учебники есть, и это самое главное», — добавила она.

Омбудсмен обратила внимание, что в пункте постоянно находится медицинский работник, который имеет весь необходимый арсенал медикаментов на случай, если люди заболеют. Она также посетила столовую, посмотрела, что люди обеспечены сбалансированным пятиразовым питанием. Есть меню, можно было убедиться, как кормят и детей, и взрослых, отметила Москалькова.

«Ну и, конечно, с точки зрения людей, которые оказались здесь после такого ужасного стресса, они с ужасом вспоминают, как бежали кто в чем, чтобы уйти от бомбежки, до сих пор страшно переживают, как их родные и близкие, [следят за] информацией о положении в Донецке и Луганске», — рассказала она.

По ее словам, сейчас очень важно, чтобы все приехавшие жители Донбасса почувствовали, что и государственные органы, и уполномоченный по правам человека, и гражданское общество готовы поддержать их в трудную минуту.

«Все регионы старались отдать лучшее для размещения наших людей. Наших, потому что люди, которые пришли к тебе за помощью, они наши. Наши сотрудники аппарата побывали практически во всех регионах, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. Первое, куда мы полетели в минувшее воскресенье, — это Ростовская область, обошли, сколько смогли, пунктов. Постельное белье, питание, медицинское обеспечение — все сделано на достойном уровне», — рассказала она.

Москалькова отметила, что люди нуждаются в предметах первой необходимости, в вещах, которые они не успели захватить из дома. Как правило, им очень быстро обеспечивается решение практически всех вопросов, которые они ставят.

Самые главные вопросы для них — трудоустройство и документы. Люди хотят работать. В Клину глава городского округа лично занимается этим вопросом, и в других регионах тоже этот вопрос решается, добавила она.

В Московскую область прибыли более 1300 жителей ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить людей всем необходимым. Накануне почти 400 детей из Донбасса пошли в подмосковные школы.