Воробьев: российские военные делают все ради защиты нашей страны

Прибывшие в Московскую область беженцы из Донбасса не сдерживают слез, когда рассказывают о том, что им пришлось пережить. От переизбытка чувств одна из женщин, чей ребенок пошел в школу Подмосковья сегодня, даже упала в обморок. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что Московская область приняла у себя полторы тысячи жителей Донбасса, которые бежали от военных действий.

«Много тревог и эмоций сегодня. Все очень беспокоятся, и те полторы тысячи беженцев которые к нам приехали не могут говорить без слез и тяжелых воспоминаний. Дети пошли в школу, а матери сегодня, одна из них буквально упала в обморок от чувств, от переживаний, которые она испытывает», — рассказал он.

Андрей Воробьев отметил, что решение президента России Владимира о проведении специальной военной операции было правильным. Российские военные делают все ради защиты своих соотечественников и защиты нашей страны.

«Было сделано все, чтобы нас услышали и украинские коллеги, и международное сообщество. Увы, мы имеем то, что имеем сейчас. Поэтому делается все, чтобы наладить переговорный процесс, и прийти к мирному урегулированию», — отметил губернатор Московской области.

Сегодня в Гомельской области Белоруссии делегации России и Украины провели первый раунд переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе беседы собеседники нашли общие точки соприкосновения, по которым можно договориться. Он добавил, что следующая встреча состоится «в ближайшие дни на польско-белорусской границе». До этого времени каждая из делегаций проведет консультации с руководством своих стран.

Сегодня в школы Московской области отправились почти 400 детей, эвакуированных из Донбасса. Ученики получили все необходимые канцелярские принадлежности.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля из-за эскалации конфликта в Донбассе. В первую очередь в Россию вывезли женщин и детей. Беженцев приняли у себя несколько регионов РФ. В Московскую область, в частности, прибыли около 1300 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разместить их в комфортных условиях и обеспечить всем необходимым.