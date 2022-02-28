Место, где есть будущее. Как прошел первый учебный день детей из Донбасса в Подмосковье

Эвакуированные дети из Донбасса начали посещать уроки в школах Московской области. Новым ученикам помогли в адаптации — их обеспечили канцелярскими принадлежностями и создали для них специальную учебную программу. Дети начали вливаться в новый коллектив, заводить знакомства и ходить в кружки.

Дети, эвакуированные из Донбасса, пошли сегодня в школы Московской области. Ребят принимают, в том числе, в Подольске, Пушкинском округе и Клину. Учителя представили классу новых одноклассников, и школьники уже начали знакомиться и помогать друг другу.

Некоторые дети волновались из-за переезда, но радовались новому учебному дню. Брат и сестра Леша и Маша Буряк поделились впечатлениями о новой школе.

«Мне очень нравится школа. Прошлая школа была очень маленькой, а эта намного лучше и радужнее. Прямо настроение улучшилось. Сейчас чувствую радость и теплоту. Мне здесь очень нравится», — рассказала Маша Буряк.

Девочка отметила, что в предыдущей школе классы не были так хорошо оборудованы, как здесь.

Эвакуация детей из Донбасса

Новая ученица Дарья Семененко рассказала, что приехала из Макеевки. В предыдущей школе в ее классе было 16 человек, большинство из них девочки, но школьница дружила не со всеми. Во время первого учебного дня девочка волновалась из-за встречи с новым коллективом, но потом убедилась, что новые одноклассники добрые и позитивные.

По ее словам, в Макеевке не было бомбежек, но звуки от падения снарядов были слышны и у них.

«Мы не знали, куда нам ехать. Мы видели, что всех эвакуируют, собрали вещи и сразу же уехали. Я чувствовала огромный страх: не знаешь, куда ехать, все ли будет хорошо, доедем ли сейчас. В Макеевке было опасно находиться. Был огромный риск, что могут напасть на дом или на всю территорию, а спрятаться почти негде», — рассказала ученица.

В Макеевке у девочки остались друзья. Она рассказала, что они укрываются в домах. После приезда в Россию девочка чувствует себя спокойнее и хотела бы остаться в России. Теперь она вливается в коллектив и ходит в школьные кружки.

«Первый раз сходила на танцы, танцевала хип-хоп. Танцы понравились, я хочу заниматься пением и найти новых друзей. Мне здесь нравится, и люди здесь хорошие. Мама спокойна, а это главное», — рассказала девочка.

Адаптация школьников в Подмосковье

Директор «Зверосовхозской средней общеобразовательной школы» Татьяна Морозова рассказала «360», что в школу прибыли восемь детей, четверо из них пошли в 10-11 классы, а другая половина — в начальную школу.

Мы детей очень ждали, готовились, волновались, как им здесь будет. Поэтому уделяем им повышенное внимание. Мы приготовили учебники, канцелярские принадлежности, я сама лично в каждый кабинет зашла и посмотрела, где они расположились, удобно ли им Татьяна Морозова.

Она отметила, что детям сложно вливаться в новый коллектив, но учителя опытные, находят к ним подход и делают их пребывание максимально комфортным.

Сотрудники школы уже продумали, как построить учебный процесс. По словам Морозовой, детям будут задавать мало домашних заданий.

В школе также поговорили с другими учениками и объяснили им, что их новым одноклассникам сложно пережить сложившуюся ситуацию. Поэтому важно помочь им освоиться и найти друг с другом общий язык.