Минздрав Подмосковья рассказал об обязательном условии для вакцинации

Каждому участнику обязательной вакцинации в Подмосковье потребуется подтвержденная учетная запись на областном портале госуслуг. Сертификат о прививке и QR-код придут в личный кабинет.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, учетная запись обязательно должна быть подтвержденной, иначе человек не сможет получить письмо с QR-кодом.

Подтвердить ее можно за пару минут через «Сбербанк Онлайн» или в любом МФЦ.

«То есть есть простая запись на сайте, когда человек вбивает свой номер и может пользоваться ограниченным количеством услуг. Вот в таком случае сертификат и QR-код о вакцинации не придут человеку в личный кабинет. Обязательно нужно подтверждение учетной записи через „Сбербанк Онлайн“ или МФЦ», — подчеркнула она.

После вакцинации каждому дадут еще и бумажный сертификат, который можно будет показывать проверяющему.

А QR-код можно считывать любым телефоном. Проверяющий может навести свой смартфон на код, после чего отразится вся информация Светлана Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать людей об условиях обязательной вакцинации.

Нужно оказать жителям максимальную помощь, разъяснить это. Подчеркнуть, что нужно зарегистрироваться. Это важные мелочи, потому что человек должен чувствовать себя спокойно на улице или предприятии», — сказал Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что водителей такси и автобусов, которые откажутся от вакцинации, не выпустят на маршруты.