Подмосковных водителей автобусов и такси не выпустят на маршрут за отказ от вакцинации

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что водителей общественного транспорта и такси не допустят к работе за отказ от обязательной вакцинации. Об этом он рассказал на совещании с главой региона Андреем Воробьевым.

«Водители автобусов и такси, не прошедшие вакцинацию, не будут допущены к работе. Мы через агрегаторы обеспечим отключение от заказов этих водителей такси. Срок — 15 июля», — сказал Тресков.

До 15 июля всем водителям потребуется пройти хотя бы первый этап вакцинации.

Вице-губернатор добавил, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие QR-кодов или ковид-паспортов у таксистов на блок-постах.

С 18 июня все водители начнут получать уведомления о необходимости пройти вакцинацию от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

В Подмосковье, по информации вице-губернатора, водителями такси работают более ста тысяч человек. Ежедневно каждый из них контактирует с 50–100 жителями.

Всем перевозчикам придут уведомления, после чего каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию.