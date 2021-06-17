Минздрав Подмосковья объяснил, как в регионе вакцинируют мигрантов

Мигранты в Подмосковье могут привиться от коронавируса, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС. Об этом на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она объяснила, как мигрантам выдают полис ОМС.

«Они пишут заявление, представляют свой паспорт. Это не проблема. А если у них нет полиса, то мы действительно не можем прививать. Это федеральное требование», — сказала Стригункова.

Федеральные власти сейчас прорабатывают возможность использования препарата «Спутник Лайт» для платной вакцинации мигрантов. Стригункова сообщила, что решение по этому вопросу ожидают на следующей неделе.

«А так — полис получают и бесплатно делают вакцинацию», — отметила она.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков ранее заявил, что водителей общественного транспорта и такси не будут допускать к работе в случае отказа от прохождения обязательной вакцинации.