Международный фестиваль «Свет Христов» открылся в Сергиевом Посаде

II Патриарший международный фестиваль «Свет Христов» открылся в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде. Он проходит в рамках юбилейных торжеств на Красногорской площади.

Среди участников концертной программы — Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, музыкальная группа «Родной напев», хор Данилова монастыря, хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава», мужской хор Донского монастыря, хор Новоспасского монастыря и другие.

На Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры сегодня состоялось торжественное богослужение в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Возглавил праздничную службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также сегодня на свою родину — в Сергиев Посад — вернулась икона Андрея Рублева «Троица».