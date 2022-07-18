Литургия к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского прошла в Подмосковье

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая проходила в честь празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Возглавил литургию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На мероприятии зачитали обращение президента России Владимира Путина, который отметил, что Сергий Радонежский был великим историческим деятелем. Он отличался высочайшей духовной силой, он всегда оставался настоящим патриотом своей страны. Владимир Путин подчеркнул, что в тяжелые для Руси годы Сергий Радонежский выступил с призывом к объединению, собиранию сил. И именно это помогло русским людям встать единой стеной для защиты от внешнего врага и возродить свое государство.

«Мы собрались здесь именно для того, чтобы еще и еще раз помолиться об отечестве нашем, проходящем не самое простое время в своей истории. Да поможет господь России и всей Руси исторической одержать в своей памяти великие подвиги духовные тех из нашего народа, кто прославился в лике святых», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Игорь Брынцалов отметил, что дела святого Сергия Радонежского сыграли большую роль в развитии и укреплении Руси. Уже долгие годы его образ остается олицетворением доброты и скромности, милосердия и трудолюбия. Все эти качества, которыми в полной мере обладал святой, остаются крайне важным жизненным ориентиром в любую эпоху.

«Сегодня как никогда важна роль церкви как нравственного ориентира. Московская областная дума будет и впредь развивать самое тесное взаимодействие с Русской православной церковью и ее Московской епархией», — добавил Игорь Брынцалов.

Торжества проходят 17 и 18 июля в Троице-Сергиевой лавре. Одним из важных событий стало то, что в лавру впервые после Октябрьской революции привезли икону «Троица» кисти самого Андрея Рублева.