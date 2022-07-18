Самая прославленная русская икона «Троица», которую с 1929 года хранили в Третьяковской галерее, вернулась на родину — в Сергиев Посад. Епископ Фома, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, назвал это историческим событием.

Икону написал еще в начале XV века Андрей Рублев. Она стала самым знаменитым его произведением.

Ее временно вернули на историческое место в канун 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, чтобы прихожане смогли прикоснуться к образу 17 и 18 июля.

«Сегодня всех вас, дорогие отцы, братья, сестры, я поздравляю с настоящим историческим событием, которое переживает наша святая обитель. Хоть и на короткое время, но знаменитый образ преподобного Андрея Рублева вернулся домой. Вернулся для того, чтобы нас утешить в столь непростое время. Вернулся для того, чтобы нас взбодрить, чтобы нам даровать сил и крепости», — рассказал епископ Фома.

На свое историческое место икона вернулась впервые спустя 105 лет. Поклониться святыне пришли сотни верующих.

Я желаю, чтобы пребывание великой святыни здесь, в лавре, сподвигло нас на самое главное — единство. Единство духа, общения, любви епископ Фома.

Икону «Троица» выставили в лавре в специальной витрине с соблюдением надлежащего режима.

«Взирая на образ Святой Троицы, мы вспомним самые главные слова преподобного Сергия: „Любовью и единением спасемся“. Только любовью и единением, и чтобы единение всегда было в нас, чтобы никакой раздор нас не разделил. Прилагайте свои усилия и возлагайте свои горячие молитвы. Просите — и дастся вам, ищите — и обрящете», — сказал наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Особую благодарность он выразил руководству Третьяковской галереи.

«Много перипетий было и много было проблем. Но единством, любовью, нашей общей молитвой мы эти перипетии победили — святыня прибыла к нам. Я благодарю наших друзей, которые приложили все усилия, чтобы все технические вопросы были разрешены», — рассказал епископ.

Он выразил благодарность областному Министерству культуры и корпорациям, которые финансово и технически поддержали событие.

«Путь Господь всем вам воздаст за то великое дело, которое вы сегодня совершили. Быть может, вы еще до конца не осознаете и не понимаете, какое великое дело вы сегодня сделали», — заключил наместник лавры.

Икону доставили в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Подмосковье по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла.