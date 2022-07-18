«Риски минимизированы». Транспортировка «Троицы» в Сергиев Посад оказалась безопасна

Икону «Троица» доставили в Сергиев Посад для богослужений в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Несмотря на опасения сотрудников музеев, произведение искусства осталось в сохранности. По мнению искусствоведов, всю транспортировку провели с соблюдением правил.

Икону «Троица» перевезли в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Ее доставили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он назвал икону великой святыней и напомнил, что «Троица» помогла Руси стать великой державой. Прихожане лавры могут увидеть икону 17 и 18 июля.

Икона, написанная Андреем Рублевым, хранилась в Третьяковской галерее с 1929 года. Руководство оценило риски, связанные с транспортировкой, и удовлетворило запрос Русской православной церкви.

По данным Telegram-канала Третьяковской галереи, транспортировку провели с соблюдением всех необходимых предосторожностей. В лавре икону поместили в капсулу, которая обеспечивает необходимый для нее климат. На следующей неделе «Троицу» вернут обратно в галерею.

В СМИ распространилась информация о том, что сотрудники галереи были против вывоза «Троицы» в Сергиеву лавру. Однако Министерство культуры РФ опровергло эту информацию. Ведомство заявило, что для перевозки создали специальную комиссию, которая должна была обеспечить сохранность иконы, написанной в XV веке, писал сайт lenta.ru.

Сохранение иконы

Иконописец Андрей Рублев написал «Троицу» для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в XIV веке. До Октябрьской революции икона находилась в лавре, а с 1929 года — в Третьяковской галерее. «Троицу» почитают верующие, а искусствоведы рассматривают ее как художественный шедевр, писало РИА «Новости».

По словам лирика Свято-Никольского храма в Отрадном Николая Бабкина, «Троицу» перевезли обратно в лавру впервые с 1917 года. Теперь в день памяти преподобного Сергия Радонежского у верующих есть возможность вместе помолиться перед ней.

«Для верующих это подарок. В праздник преподобного Сергия они смогли увидеть икону, особенно в историческом месте, и это здорово. Даже если человек атеист, он может порадоваться за верующих, потому что они смогли увидеть свою любимую икону там, где она должна быть», — рассказал Бабкин.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Блинов

По словам священника, сегодня существуют способы для транспортировки произведений искусства, чтобы их увидели как можно больше людей.

В 2008 году Третьяковская галерея отказала церкви в просьбе вывезти икону в Сергиев Посад на праздник Троицы. Тогда сотрудник отдела древнерусского искусства музея Левон Нерсесян сказал, что перевозка произведения искусства будет «практически смертельна».

Опасения были связаны с тем, что икона может повредиться из-за вибраций. Русский православный священник, ректор Института христианской психологии Андрей Лоргус объяснил «360», что из-за движений воздуха красочный слой на иконе может осыпаться.

Слой начинает пересыхать, и любое сотрясение вызывает новые трещинки. Но с иконой ведется постоянная работа. Ее подклеивают, вводят новые растворы, которые фиксируют даже маленькие куски дерева. Риски минимизированы Андрей Лоргус.

По словам искусствоведа, директора Музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, на расширенном совете, участие в котором приняли представители ведущих музеев России, специалисты высказывали опасения относительно транспортировки иконы, поскольку любые колебания могли вызвать осыпание и отставание грунта.

«В 2007 году ее перевозили на недалекое расстояние из Лаврушинского переулка на Крымский Вал на выставку. И соответственно, после этого возникли проблемы и икона находилась на реставрации в течение года. Поэтому профессиональная общественность высказывала сомнения в возможности транспортировки», — рассказал Миндлин.

По мнению специалистов, возможные опасности удалось предотвратить, поэтому возвращение в собор не навредит иконе. По словам Андрея Лоргуса, Минкульт поставил требования относительно влажности и температуры и они были соблюдены.

«Я думаю, что государственные мастерские сделали этот саркофаг. У них есть опыт, и они же поставили приборы для измерения», — добавил Лоргус.

Специалист отметил, что в Третьяковской галерее икона находилась в специальном шкафу, в котором непрерывно снимали показания влажности и температуры. В таком же положении ее перевезли в лавру. Ради сохранения «Троицы» капсулу не будут открывать.