«Мегабаков» в Подмосковье стало 50. Юбилейная площадка открылась в Котельниках

В городском округе Котельники открыли 50-ю площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ.

«Жители Подмосковья активно поддерживают чистую экологию региона, разделяют отходы по двухпоточной системе и принимают участие в различных экологических акциях. Видя, как активисты проявляют свой интерес к чистому Подмосковью, три года назад по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы открыли масштабный проект „Мегабак“. Сегодня знаменательный день, проект вырос до круглой цифры — 50», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Жители Котельников могут привезти на площадку текстиль, старую мебель, лампы, стекло, спил растений, бытовую технику и многое другое. Также на территории «Мегабака» запущен буккроссинг — жители могут оставлять книги и при желании брать взамен другие.

В рамках открытия площадки министр ЖКХ Антон Велиховский подписал трехстороннее соглашение о переработке отходов с компанией-переработчиком ООО «Первый Экологический Сервис» и администрацией городского округа Котельники.

Пункты приема вторсырья уже собрали более 50 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. А с 1 октября в Подмосковье стартует акция «Сдай старые шины на «Мегабак».

Участники могут выиграть новый комплект резины для автомобиля. Акция продлится до конца ноября текущего года.