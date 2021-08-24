Более 44 тысяч кубометров вторсырья собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье

В Московской области продолжает развиваться экологический проект «Мегабак». Площадки для крупногабаритного мусора открываются по всему региону. За время существования проекта жители сдали на переработку более 44 тысяч кубических метров вторсырья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Над экологическим проектом «Мегабак» в Подмосковье начали работать три года назад по поручению губернатора Андрея Воробьева. Цель проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках и увеличить долю вторичной переработки.

Сейчас в Московской области крупный мусор принимают на 45 площадках в 43 округах. Почти во всех точках установлены баки для бытовой техники, мебели, дерева, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

Когда контейнеры наполняются, диспетчер площадки сообщает об этом, и компании-переработчики забирает мусор. Вторсырье сразу отправляется на комплексы по переработке отходов.

Подмосковные жители активно пользуются площадками «Мегабак». За все время существования проекта удалось собрать свыше 44 тысяч кубических метров мусора. Благодаря популярности у жителей проект активно развивается. В этом году в Московской области откроют еще 13 новых площадок. Точки для сбора крупных отходов появятся в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Наро-Фоминске, Химках, Электростали, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лотошине, Лобне, Можайске, Черноголовке.

«Больше всего на площадки „Мегабак“ жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль. Мы благодарим жителей Подмосковья, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки „Мегабак“, а не оставляют на придомовых контейнерных площадках. Все отходы с пунктов „Мегабак“ напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

Посмотреть, где расположены площадки, можно на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, Министерства ЖКХ Московской области и официальных порталах, участвующих в проекте округов.

Все точки для сбора крупного мусора работают каждый день с 9 до 18, кроме понедельника.