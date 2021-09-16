Экоурок о раздельном сборе мусора провели для 45 тысяч школьников в Подмосковье

Интерактивный урок, посвященный раздельному сбору мусора, провели для учеников 10-х классов Подмосковья. К онлайн-занятию подключились свыше 45 тысяч ребят. Им рассказали о том, как правильная сортировка отходов улучшает экологию.

Урок провели министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по региону Лилия Белова.

На экологическом онлайн-занятии присутствовали учащиеся 580 подмосковных школ. Они узнали азы сортировки отходов и правила сдачи мусора на площадках «Мегабак», посмотрели ролик о переработке пластика.

Нам очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. За подрастающим поколением наше будущее. Именно они будут продолжать вносить вклад в экологию Антон Велиховский.

Полученные знания ребята проверили во время викторины, ответив на вопросы о том, в какой бак правильно направлять тот или иной вид отходов.

«Мы решили проводить экологические уроки в школах. Уже сегодня охватили 10-е классы, а в дальнейшем такие уроки пройдут для всех учеников подмосковных школ», — отметил Велиховский.

В школах Подмосковья установили 49 экопунктов для сдачи пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Собранную там тару вывозят в контейнерах сразу на переработку.

Стоит отметить, что подрастающее поколение активно приняло участие в раздельном сборе отходов и с интересом подходит к сдаче тары в экопункты Антон Велиховский.

Лилия Белова отметила, что подростки ответственно подходят к уроку, применяя полученные знания на практике.

«На занятиях мы рассказываем, что будет с экологией нашей планеты, если уже сейчас не разделять отходы. Пластиковая бутылка, например, разложится только через 800 лет, смотря какой это вид пластика», — сказала она.

Экологическое образование будут продолжать в Московской области, а экопунктов станет больше во всех округах региона.