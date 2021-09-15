Новую площадку «Мегабак» открыли в Серпухове. Она стала 49-й по счету в Подмосковье

В городском округе Серпухов открыли площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак», она стала 49-й в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

«Мегабак» позволяет жителям цивилизованно приехать на площадку, понимая, что здесь он может оставить сырье от пластика до мебели. На данной площадке все соответствует установленным требованиям. Стоит отметить, что сюда можно приехать хоть в белых кроссовках, хоть на каблуках — все останется чистым. Все благодаря твердому покрытию и должному содержанию площадки», — отметила первый замминистра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Теперь жители Серпухова могут привезти на площадку «Мегабак» спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы. Также на территории запущен буккроссинг — каждый житель может оставить прочитанную книгу и взять взамен другую.

Благодаря сплоченной работе общественности с властями очередную площадку «Мегабак» открыли точно в срок. Это говорит о выработанной системе между общественным контролем и администрацией округа. Программа «Мегабак» становится популярной среди населения, люди уверены, что не нужные им вещи и мебель отвезут на переработку — и они обретут вторую жизнь Лилия Белова председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО

После торжественной части открытия участники подписали 3-стороннее соглашение о переработке отходов между министерством ЖКХ, городским округом Серпухов и компанией-переработчиком ООО «ЧРЗ».

«Из покрышек мы сделаем резиновую крошку, которая пойдет в покрытие детских спортивных площадок, а также наш непосредственно основной продукт — регенерат. Это заменитель натурального каучука, который используется в резиновых смесях для производства товаров народного потребления», — сообщил генеральный директор компании-переработчика ООО «ЧРЗ» Олег Матросов.

Проект «Мегабак» реализуется в Московской области с конца 2019 года. Пункты приема вторсырья собрали уже более 48 тысяч кубометров отходов. В регионе открыто 49 площадок «Мегабак» в 47 городских округах. 50-ю площадку также откроют в сентябре.