Медицина в селах и деревнях Клина и Коломны станет доступнее. Там откроют фельдшерско-акушерские пункты

Один из двух новых пунктов разместят в деревне Елгозино под Клином. Для этого в Министерстве имущественных отношений Подмосковья согласовали предоставление земельного участка площадью 0,27 гектара.

Медицинский пункт будет обслуживать жителей Елгозино и шести ближайших деревень Наталья Адигамова министр имущественных отношений Московской области.

Еще один новый фельдшерско-акушерский пункт откроют в селе Пирочи в Коломенском городском округе. Там под него выделили участок земли площадью 0,2 гектара. Новый медицинский центр сможет обеспечить помощью врачей свыше 4000 человек. Среди них жители сел Пирочи и Городец, а также деревни Негомож.

Всего, согласно данным Министерства строительного комплекса Подмосковья, в регионе возведут до конца года 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Врачи будут активно заниматься обходом больных и проводить диспансеризацию. Учреждения откроют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его задача — сделать медицину доступнее для жителей и малонаселенных пунктов.