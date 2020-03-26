    26 марта 2020, 11:08

    Медицина в селах и деревнях Клина и Коломны станет доступнее. Там откроют фельдшерско-акушерские пункты

    Анастасия Аброськина

    Фельдшерско-акушерские пункты построят для жителей сел и деревень в городских округах Клин и Коломна. Благодаря этому услуги врачей будут доступны рядом с домом. За медицинской помощью не придется далеко ездить.
    Медицина в селах и деревнях Клина и Коломны станет доступнее. Там откроют фельдшерско-акушерские пункты

    Один из двух новых пунктов разместят в деревне Елгозино под Клином. Для этого в Министерстве имущественных отношений Подмосковья согласовали предоставление земельного участка площадью 0,27 гектара.

    Медицинский пункт будет обслуживать жителей Елгозино и шести ближайших деревень

    Наталья Адигамоваминистр имущественных отношений Московской области.

    Еще один новый фельдшерско-акушерский пункт откроют в селе Пирочи в Коломенском городском округе. Там под него выделили участок земли площадью 0,2 гектара. Новый медицинский центр сможет обеспечить помощью врачей свыше 4000 человек. Среди них жители сел Пирочи и Городец, а также деревни Негомож.

    Всего, согласно данным Министерства строительного комплекса Подмосковья, в регионе возведут до конца года 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Врачи будут активно заниматься обходом больных и проводить диспансеризацию. Учреждения откроют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его задача — сделать медицину доступнее для жителей и малонаселенных пунктов.