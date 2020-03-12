Фельдшерско-акушерский пункт построят в Бережках под Солнечногорском

Современный фельдшерско-акушерский пункт появится в деревне Бережки Солнечногорского округа. В ней проживают более 100 человек, нуждающихся в своевременном медицинском обслуживании.

После открытия ФАПа им не придется далеко ездить на прием к врачу. Эти услуги будут доступны рядом с домом. Новый объект планируют открыть во второй половине 2020 года. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,25 гектара.

В здании ФАПа оборудуют кабинет фельдшера, смотровую и санитарную комнаты, процедурный и гинекологический кабинеты, дневной стационар и служебные помещения. В учреждение закупят современное медицинское оборудование.

«На доступности медицины сделал акцент во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Также особое внимание здравоохранению уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. У нас в Солнечногорске в отдаленные уголки организованы и выезды мобильной поликлиники. Пройти обследование и проконсультироваться с врачами можно бесплатно», — сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

Всего же, по данным Министерства строительного комплекса Подмосковья, в регионе возведут до конца года 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Врачи будут активно заниматься обходом больных и проводить диспансеризацию. Учреждения откроют в рамках национального проекта «Здравоохранение», цель которого — сделать медицину доступнее для жителей и малонаселенных пунктов.