Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Невское г. о. Воскресенск

Жителям окрестностей Воскресенска теперь не нужно ехать в город за медицинской помощью. Очередной фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Невское. Он будет работать не только для этого села, но и для соседних.

В одной части здания — современная мини-поликлиника с новым оборудованием и отдельной двухместной палатой, в другой — трехкомнатная квартира. В ней разместится врач-терапевт, который будет вести прием здесь и в поселке имени Цюрупы.

Источник фото: телеканал «360»

«Стоимость этого объекта 4 и 6 миллиона. Высокотехнологическое медицинское оборудование имеется, также есть современная мебель. Все помещение отвечает современным стандартам, энергоэффективное, утепленное», — отметил глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Фельдшер будет вести прием больных, она же окажет неотложную помощь при необходимости — поставит капельницу, сделает инъекцию, а если нужно — запишет на прием к узкому специалисту в городскую поликлинику.

«Вот мы находимся в процедурном кабинете. Смотрите, все медикаменты, укладки неотложной помощи, дефибриллятор. Сумка неотложной помощи, укладки для оказания при коронарной недостаточности, при сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной недостаточности», — рассказала фельдшер ФАП «Военный городок» Надежда Гроздова.

Источник фото: телеканал «360»

Медицинский объект построили по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья». Ежегодно в населенных пунктах Московской области открывают новые фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их уже более пятисот.