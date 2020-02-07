Помощь станет доступнее. В Подмосковье построят 13 новых ФАП в этом году

В Подмосковье в этом году построят 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов и изменят формат работы существующих. Теперь фельдшеры будут проводить диспансеризацию и активно заниматься обходом больных.

Строительство новых ФАП и изменения в работе старых пунктов пройдут в рамках реализации национального проекта. Его обсудили в Красногорске на выездном заседании и пресс-конференции комитета Госдумы по охране здоровья.

Чтобы первичная медпомощь в ЦФО стала доступнее, в первую очередь будут строить и ремонтировать ФАП и поликлиники. Для этого регионам до 1 июня нужно предоставить отчеты о планах на программу.

«Правительством запланированы средства в размере 550 миллиардов рублей. Огромная просьба к депутатам, сенаторам подключиться к этому процессу и помочь регионам сделать эффективную программу», — уточнил Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения РФ.

Московский регион в этом году намерен построить 13 новых ФАП, но основная задача — переформатировать фельдшерско-акушерские пункты так, чтобы, по сути, не пациент подстраивался под фельдшера, а наоборот.

«Хотим переформатировать именно на диспансеризацию, активный обход. Чтобы у каждого фельдшера был свой регистр больных, какие болезни. Чтобы он сопровождал, напоминал, какие принимать лекарства», — отметила Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Сделают упор и на привлечении кадров с помощью льгот. Самыми востребованными стали компенсация аренды жилья — в среднем это 15 тысяч рублей — и, конечно, социальная ипотека. Медработникам не нужно копить на первоначальный взнос. Весь кредит платит областной бюджет, а врач — только проценты.