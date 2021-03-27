Мебель из 11 квартир перевезли на склад после взрыва в Химках

Мебель и вещи жильцов 11 квартир в доме в Химках, где произошел хлопок газа, перевезли на склад. Информация опубликована на сайте администрации округа.

Все имущество было описано и застраховано на время хранения и обратной доставки.

Кроме того, идет подготовка к ремонтным работам в многоэтажке. Рабочие завершили монтаж девяти этажей лесов с обратной стороны дома и приступили к монтажу конструкций с фасада здания.

«Строительный городок подключен к электричеству в необходимом объеме», — говорится в сообщении.

Также на территорию завезли материал и оборудование.

Рабочие начнут ремонт, когда жильцы вывезут всю мебель на склад.

Взрыв в жилом доме в Химках произошел 19 марта. После него начался пожар, который потушили спустя час. В результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, повреждены балконные ограждения. По предварительной информации, в доме мог взорваться газ.

Изначально погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, еще четверо пострадали. Позже в больнице умер 23-летний молодой человек, который получил серьезные травмы. Жители не вернутся в пострадавший дом в течение пяти месяцев