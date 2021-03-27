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    27 марта 2021, 19:26

    Мебель из 11 квартир перевезли на склад после взрыва в Химках

    Алена Макаренко

    Мебель и вещи жильцов 11 квартир в доме в Химках, где произошел хлопок газа, перевезли на склад. Информация опубликована на сайте администрации округа.

    Мебель из 11 квартир перевезли на склад после взрыва в Химках

    Все имущество было описано и застраховано на время хранения и обратной доставки.

    Кроме того, идет подготовка к ремонтным работам в многоэтажке. Рабочие завершили монтаж девяти этажей лесов с обратной стороны дома и приступили к монтажу конструкций с фасада здания.

    «Строительный городок подключен к электричеству в необходимом объеме», — говорится в сообщении.

    Также на территорию завезли материал и оборудование.

    Рабочие начнут ремонт, когда жильцы вывезут всю мебель на склад.

    Взрыв в жилом доме в Химках произошел 19 марта. После него начался пожар, который потушили спустя час. В результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, повреждены балконные ограждения. По предварительной информации, в доме мог взорваться газ.

    Изначально погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, еще четверо пострадали. Позже в больнице умер 23-летний молодой человек, который получил серьезные травмы. Жители не вернутся в пострадавший дом в течение пяти месяцев