Жители не вернутся в пострадавший от взрыва в Химках дом в течение 5 месяцев

Проверка пострадавшей от взрыва многоэтажки в Химках показала, что четвертый подъезд остается опасным. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что жильцов туда не вернут. Подробности он доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании.

Он отметил, что в результате взрыва произошло разрушение фасадной части в третьем подъезде. На чердаке и седьмом этаже появились трещины.

«Придется разбирать практически половину фасада седьмого, восьмого, девятого этажей третьего и четвертого подъездов, чтобы все это аккуратно восстановить. Планируем, что срок работы займет до пяти месяцев», — заявил он.

По его словам, часть работ по разборке фасадной части придется проводить в ручном режиме. Иначе безопасность жильцов третьего подъезда не обеспечить.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что из 82 человек из пострадавшего подъезда заявки на переселение подали 27. За минувшие выходные переехали уже 18.

«Остальные будут переезжать 26 марта. Находятся сейчас у родственников, кто-то в отъезде — с каждым человеком находимся на связи», — заявил он.

Для переезда уже подготовили транспорт: два автобуса и легковые автомобили. Для переселенцев подготовили все необходимое. Родителям маленьких детей подготовили детские кровати, всем выдали мобильные телефоны.

Пока людей поселили в гостиницах, где их полностью обеспечили горячим питанием.

«Переговорили с родственниками: за каждым зарегистрированным жителем закреплен чиновник из администрации Химок. Находимся абсолютно со всеми на связи. Никакой потери коммуникации нет», — доложил глава городского округа.

Продолжает работать оперативный штаб. Он располагается в гимназии № 16 и работает с 08:00 до 20:00. Там жители получают ответы на все свои вопросы. В квартирах проводят опись мебели для того, чтобы ее перевезти. Для этого привлекли транспортную компанию.

Взрыв в многоэтажном доме Химок на улице Зеленой прогремел утром в пятницу, 19 марта. По предварительной версии, взорвался бытовой газ на восьмом этаже. В результате обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Пострадали несколько квартир.

Погибли три человека, еще четверо попали в больницу с ожогами и травмами. На место прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он взял ситуацию под личный контроль. Глава региона заявил, что семьи погибших и пострадавших получат денежные компенсации. Пострадавший от взрыва подъезд отремонтируют за счет бюджета области.