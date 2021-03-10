Масленицу в Подмосковье отметят масштабными гуляньями с играми и ярмарками

Масштабные народные гулянья с играми, конкурсами и мастер-классами пройдут в Подмосковье на Масленицу. Для жителей и гостей региона будут работать ярмарки с угощениями. Праздничные программы подготовили в 67 городских округах.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Гулянья пройдут с 8 по 14 марта. Они станут самыми широкими с момента введения ограничений, вызванных пандемией. Об этом рассказали в Министерстве туризма Подмосковья.

Захарово стало одной из центральных площадок. Уже 14 марта в деревне выступит народная артистка России Надежда Бабкина. К жителям приедут ансамбли и балет «Живая планета».

Здесь же, в Захарове, развернут гастрономическую ярмарку. Свою продукцию привезут более 40 фермеров из Подмосковья и других уголков России.

Топ площадок

В комитете по туризму Подмосковья назвали главные площадки на Масленицу. Их подготовят в Одинцове, Клину, Солнечногорске, Дмитрове, Истре, Талдоме, Серпухове, Домодедове, Орехово-Зуеве, Красногорске и Сергиевом Посаде.

Источник фото: пресс-служба Одинцовского городского округа

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила, что жителей ждут народные игры, мастер-классы, театрализованные программы, выступления звезд.

Масштабы празднования Масленицы в нашем регионе всегда впечатляют. В области пройдет около 70 праздничных мероприятий. И уверяю вас, что каждый округ готовится основательно, по-своему Наталья Виртуозова.

В парке «Патриот» Одинцова с 12 по 14 марта откроют несколько развлекательных зон: торговую, анимационную и не только. Для гостей подготовят конкурсы, выступления скоморохов и силовые соревнования.

Программа с гуляньями состоится на территории Главного храма Вооруженных сил России. Здесь же выступят ансамбли Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Наталья Виртуозова напомнила, что карту главных мероприятий на Масленицу в Московской области уже опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru.