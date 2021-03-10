Масленицу в Подмосковье отметят масштабными гуляньями с играми и ярмарками
Масштабные народные гулянья с играми, конкурсами и мастер-классами пройдут в Подмосковье на Масленицу. Для жителей и гостей региона будут работать ярмарки с угощениями. Праздничные программы подготовили в 67 городских округах.
Гулянья пройдут с 8 по 14 марта. Они станут самыми широкими с момента введения ограничений, вызванных пандемией. Об этом рассказали в Министерстве туризма Подмосковья.
Захарово стало одной из центральных площадок. Уже 14 марта в деревне выступит народная артистка России Надежда Бабкина. К жителям приедут ансамбли и балет «Живая планета».
Здесь же, в Захарове, развернут гастрономическую ярмарку. Свою продукцию привезут более 40 фермеров из Подмосковья и других уголков России.
Топ площадок
В комитете по туризму Подмосковья назвали главные площадки на Масленицу. Их подготовят в Одинцове, Клину, Солнечногорске, Дмитрове, Истре, Талдоме, Серпухове, Домодедове, Орехово-Зуеве, Красногорске и Сергиевом Посаде.
Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила, что жителей ждут народные игры, мастер-классы, театрализованные программы, выступления звезд.
Масштабы празднования Масленицы в нашем регионе всегда впечатляют. В области пройдет около 70 праздничных мероприятий. И уверяю вас, что каждый округ готовится основательно, по-своему
В парке «Патриот» Одинцова с 12 по 14 марта откроют несколько развлекательных зон: торговую, анимационную и не только. Для гостей подготовят конкурсы, выступления скоморохов и силовые соревнования.
Программа с гуляньями состоится на территории Главного храма Вооруженных сил России. Здесь же выступят ансамбли Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.
Наталья Виртуозова напомнила, что карту главных мероприятий на Масленицу в Московской области уже опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru.