«Каждый город готовится»: Подмосковье встретит Масленицу народными гуляньями

Все города Московской области приготовили праздничные мероприятия в честь Масленицы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Масленица — это радостный праздник. Каждый город наш готовится, кто-то будет лезть на столб, кто-то будет кушать блины, кому что нравится. Наша задача — сделать жизнь в Подмосковье интересной. Должны быть различные события», — заявил руководитель региона.

Масленичную программу для местных жителей и гостей Подмосковья подготовили музеи, парки, дома культуры. В области проведут концерты и мастер-классы. В программе также игры и катания на лошадях и собаках. В честь проводов зимы в городах установят масленичные столбы, напекут блины, угостят горячим чаем.

Кроме того, на городских площадях откроется более 30 тематических ярмарок. В завершение праздника организаторы мероприятий сожгут соломенное чучело.

В 2021 году Масленица отмечается с 8 по 14 марта. Основные народные гулянья запланированы на выходные, 13 и 14 марта.

Ранее Роспотребнадзор разрешил большие сборы людей для празднования, поэтому масленичные гулянья пройдут по всему Подмосковью. Воробьев заявил, что никаких угроз не предвидится, регион готов к нормальной жизни. Тем не менее в общественных местах маску все же стоит надеть, даже если человек привился или переболел ковидом.

Самые большие масленичные гулянья пройдут в музее-заповеднике Пушкина в усадьбе Захарово на территории Одинцовского городского округа.