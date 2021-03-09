Подмосковные музеи и ДК подготовили для жителей программы на Масленицу

Масленичная неделя уже стартовала. Подмосковье готовится к гуляниям. Музеи и дома культуры Московской области подготовили разнообразные развлечения для жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Масленичная неделя в этом году проходит с 8 по 14 марта. Гуляния для жителей готовят во всех округах Московской области. Интересные программы подготовили для посетителей музеи.

Праздничные программы в музеях Подмосковья

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» проведет для гостей два мастер-класса. На мастер-классе «Витражи: весна идет» жители смогут познакомиться с разными техниками росписи по стеклу. А на мастер-классе «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь» гости узнают историю изготовления игрушки на Руси и сами попробуют изготовить простую игрушку из льняной веревки.

Также в музее подготовили теневой спектакль «Театр теней: «Лиса и заяц». Постановку сделали по мотивам всеми любимой сказки с волшебными спецэффектами, свойственными этому жанру.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» разработал праздничную программу для детей «Веселись, честной народ!». Группам расскажут о традициях празднования Масленицы на Руси. Дети примут участие в играх и развлечениях. Ребятам помогут сделать куклу-оберег. В конце программы с детьми проведут чаепитие с баранками и блинами.

Занятия найдутся и для взрослых гостей музея. Для них подготовили музыкально-развлекательную программу с артистами театра «Зазеркалье», концерты классической музыки, творческую мастерскую «Гуслей перезвон чудесный», спектакли по рассказам А. П. Чехова, покорение масленичного столба, катание на лошадях.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник представит квест «Большое Масленичное WEB-путешествие по музею и городу», творческие мастерские «Масленичное рукоделие», игровую программу «Масленичный переполох».

В историко-художественном музее в Серпухове проведут тематическую театрализованную экскурсию «Ожившие картины», мастер-класс по росписи дымковской народной игрушки «Забавушка», хороводы, потешные игры, конкурсы и чаепитие с блинами.

Театрализованная программа «Масленица — широкая боярыня» пройдет в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Ведущие в костюме боярынь расскажут гостям о древнерусских традициях каждого из дней масленичной недели и повеселят кукольным спектаклем.

Московский областной музей народных художественных промыслов подготовил программу «У Масленицы русская душа!», которую представит фольклорный ансамбль, народный коллектив «Тынды-Рынды». В программе — конкурсы, хороводы, народная ярмарка «Рукодельники», русские зимние забавы, мастер-класс по изготовлению традиционной «Федоскинской Маслены» из соломы.

Два дня масленичные гуляния будут проходить в Музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Мурановский вареньевар Мария Дидуренко испечет для гостей музея 1000 блинов с авторским малиновым вареньем с мятой и сливовым вареньем с коньяком, корицей и ядрами абрикоса.

Также масленичные гуляния ждут посетителей мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, музимени Ф. И. Тютчева», историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока, музея-заповедника «Зарайский кремль» и Военно-технического музея.

Развлечения для всей семьи в ДК Подмосковья

Развлекательные программы подготовили и во дворцах культуры региона. На праздновании Масленицы ДК ждут больше 200 тысяч Московской области.

В Мытищах в МБУК МДК «Яуза» гостей парка ждет ярмарка развлечений. Для гостей подготовили мастер-классы по созданию кукол

и игрушек, традиционные бои на бревне. Посетители смогут посостязаться в богатырских соревнованиях по подъему гири.

В культурно-досуговом центре «Рыболовский» в Раменском проведут развлекательную программу «Масленичные заигрыши» с тематическими играми, конкурсами, состязаниями, чаепитием и блинами.

В культурно-досуговом центре «Бронницы» пройдет серия онлайн-этноуроков о народных масленичных приметах, а в Коломне пройдет онлайн-урок о традициях празднования Масленицы на Руси.

В Жуковском Дворце культуры запланирована концертная программа «Казаки в Жуковском» с участием Ансамбля народной песни «Жуковчанка», а в парке «Сказочный»подмосковного Красногорска состоится открытие Дома Масленицы.

В Одинцове в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» пройдет интерактивная театрализованная программа с тематическими играми, скоморошьими забавами, выступлениями творческих коллективов, катанием на лошадях.

В Балашихе в сельском доме культуры и досуга «Радуга» запланирована программа для всей семьи по приготовлению блинов, различных рецептов: на молоке, кефире, ажурные, царские, постные, сытные, гречневые, овсяные, а в ДЦ «Солнышко» будет организована квест-игра, а так же конкурс рисунков в социальных сетях.