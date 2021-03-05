«Мы готовы к нормальной жизни». Масленичные гулянья пройдут по всему Подмосковью

Жителей Подмосковья в конце Масленой недели ждут массовые гулянья и праздники в каждом городском округе. В наступающие длинные весенние выходные можно отправиться в театры или музеи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Московской области отметил, что Роспотребнадзор разрешил большие сборы людей для празднования.

«Мы организуем в каждом городе праздники, мероприятия, которые позволят с семьей, с близкими интересно провести время на площади или в наших усадьбах. Будут организованы праздничные гулянья. Это добрая традиция, мы от нее не будем отказываться. Что касается длинных выходных, связанных с прекрасным 8 Марта, мы тоже подготовились. Наши музеи, театры — все это работает», — перечислил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в общественных местах маску все же лучше надеть, даже если человек привился или переболел коронавирусной инфекцией. Надзорные органы разрешили массовые мероприятия, что не может не радовать.

«Мы готовы к нормальной жизни. Самое главное, что у нас есть общее понимание с жителями по разным вопросам. И мы не видим каких-либо угроз», — сказал Андрей Воробьев.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала, что Андрей Воробьев задолго до наступления Масленицы дал установку руководителям муниципалитетов отметить праздник на уровне. Чтобы приезжающие в Подмосковье жители других регионов обязательно захотели вернуться.

«Этой зимой к нам приехало беспрецедентное количество гостей. У нас впервые за всю историю области заполнено от 97 до 100% отелей. Но Андрей Юрьевич нам все равно говорит: „Приглашайте, приглашайте“. Очень надеемся, что гостям у нас нравится», — подчеркнула она.

Самые большие масленичные гулянья ожидаются в музее-заповеднике Пушкина в усадьбе Захарово на территории Одинцовского городского округа. Гостей ждет большой концерт с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Там же выступят коллективы «Славяне», «Россияне» и другие музыкальные группы. Отведать блинов и других угощений можно на специальной гастрономической ярмарке. С остальными мероприятиями, которые приготовили городские округа Подмосковья, можно ознакомиться в специальной афише.