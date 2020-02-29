Масленица в Подмосковье: где погулять и насладиться блинами

Масленица — один из самых веселых и долгожданных праздников в году, его отмечают семь дней. Одним из главных атрибутов Масленицы является соломенное чучело, а также ароматные блины, которые символизируют солнце — такие же круглые, золотистые и горячие.

В эти выходные отведать блины можно будет на более чем 20 крупных тематических ярмарках, приуроченных к празднику. При этом во многих городах Подмосковья всем желающим блины раздадут бесплатно.

«В рамках ярмарочных мероприятий пройдут десятки мастер-классов, в том числе по приготовлению блинов, конкурсы, концерты, гостям и жителям Подмосковья предложат горячие, вкусные, ароматные, тонкие и пышные, разных размеров, сладкие и соленые блины», — рассказал председатель правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что в ассортименте будут как обычные блины, так и блины с разнообразными наполнителями: с мясом, с сыром и ветчиной, с творогом, со сгущенкой, с сельдью, с красной рыбой, с красной икрой, со сметаной, с вареньем. Также гостей праздничных гуляний угостят чаем, кофе и другими горячими напитками.

Провожают зиму в Подмосковье шумно и весело. Только в Щелкове угоститься блинами можно аж по 13 адресам.

В Ленинском городском округе Масленицу отмечают на 50 площадках. В Видном угостить всех блинами решил первый заместитель главы Дмитрий Волков. В честь праздника он встал к плите.

Источник фото: телеканал «360»

В Балашихе проходит фестиваль, в рамках которого проводят мастер-классы по лепке пельменей, готовке блинов и начинок к ним. Здесь же пройдут концерты, где выступят финалисты шоу «Голос», а в последний день фестиваля всем желающим раздут более трех тысяч бесплатных блинов.

В Клину в воскресенье выступит уличный театр, пройдут детские анимационные шоу, будет организован блинный фудкорт. Завершится все масленичным фейерверком.

Также крупные тематические ярмарки проходят в Подольске, в Одинцове, в Солнечногорске, в Наро-Фоминске, в Зарайске, в Волоколамске, в Химках, в Красногорске, где помимо торговли пройдут состязания, хороводы, масленичные развлечения, сжигание чучела.