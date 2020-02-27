Начинка для блинов без риска для здоровья. Росконтроль назвал вкусную и безопасную сметану

Сметана популярных марок вполне себе безопасна и может быть рекомендована к покупке, но не вся. Эксперты Росконтроля изучили продукцию 13 марок, но посоветовали покупать только девять из них.

Эксперты решили проверить сметану именно сейчас, когда в России отмечают Масленицу, потому что многие используют ее как начинку для блинов.

«Производители образцов „Из молока нашей дойки“ и „Лакомо“ не смогли сделать безопасный продукт. В этих товарах содержание дрожжей существенно превышает максимально допустимый техническим регламентом уровень, в 24 и в шесть раз соответственно», — рассказали в пресс-службе Росконтроля и объяснили, почему сметана этих двух марок попала в черный список.

Всего эксперты проверили 13 образцов. Случаев фальсификации при проверке не выявили, но производитель «Лакомо» решил сэкономить: сметана там была не 20% жирности, а 15%.

В сметане марки «Из молока нашей дойки» нашли мало кальция — именно его наличие свидетельствует о том, что при изготовлении использовалось натуральное молочное сырье. Больше всего кальция в сметане марок «Лакомо», «Простоквашино» и «Благода».

«Асеньевская ферма» и «Благода» попали в список товаров с замечаниями из-за привкуса окисленного жира. Замечания по вкусу были и к сметане «Из молока нашей дойки», но она и так уже оказалась в черном списке.

Замечания к консистенции сметаны получили марки «Простоквашино», «Сарафаново» и «Ростагроэкспорт».

В итоге две марки попали в черный список, еще две — в список товаров с замечаниями. Самую высокую оценку получила сметана «Избенка».