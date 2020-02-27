Арт-объекты и лесные прогулки. Как отметить Масленицу в Солнечногорске

Вроде недавно встречали зиму, а уже пора ее провожать. 29 февраля в микрорайоне Поваровка Солнечногорска состоятся самые нетривиальные проводы зимы — Масленица. О том, что будет, где переночевать и что еще посмотреть в Солнечногорске — расскажет телеканал «360».

Начнем с детской библиотеки. Не удивляйтесь, здесь просто всем городом вязали елку к Новому году и не смогли во время остановиться, что поделать — творческий порыв, он такой. Чтобы хоть как-то направить в нужное русло энергию бабушек и девушек, решили, что надо просто видоизменить изделия, и квадраты заменили кругами.

«А почему бы нам не продолжить эту прекрасную инициативу людей, скажем так. Сейчас идет Масленица, и будет блинное дерево. Было новогоднее дерево, будет и блинное», — сказала Оксана Гаврицкая, художник, библиотекарь АУ «Поваровский культурный центр».

Источник фото: телеканал «360»

Так что перемещаемся в мастерскую, где его активно взращивают, точнее, выпиливают и собирают. Еще не начав интервью и съемку, сразу же вступили в арт-объект.

«Это арт-блин, который мы будем расписывать с гостями на самой Масленице», — сказала Оксана Гаврицкая.

Как видите, посетить Поваровскую Масленицу можно уже затем, чтобы оставить свой след в истории искусства. Вообще дерево пришло в голову неслучайно. В поморских легендах есть сказ о гигантском апельсиновом дереве, которое выросло из уроненной в реку апельсинки. Тут решили, что идея отличная, и взялись за реализацию. В итоге получилось шестиметровое дерево. Его-то и украсят блинами!

«Я не знаю, сколько горожане планируют, мы не планируем и решили, что сколько будет, столько и повесим блинов. Сейчас 29 штук», — сказала художник, библиотекарь АУ «Поваровский культурный центр» Оксана Гаврицкая.

Если к моменту праздника навязать достаточно не успеют, то украсят фанерными — не страшно. Главное, что дерево получается очень уютным и действительно теплым.

Источник фото: телеканал «360»

Но это про духовно-праздничное, а что же про телесное? Тут в помощь отельный комплекс Heliopark Lesnoy. В номере для семьи из трех человек будет комфортно, чисто и доступно по цене. Но не в номерах дело, тут вы будете только спать. Так на территории есть большая спортивно-оздоровительная зона с огромным бассейном на четыре дорожки и со штатным инструктором по плаванию. Но не только бассейн привлек внимание.

Акции, скидки и актуальные условия уточняйте у администраторов отеля. Попариться, искупаться, попить чай — все, что нужно, чтобы восстановить водно-солевой баланс организма.

Тут и тренажерный зал есть, но он на открытом воздухе и зимой не популярен, но вот погонять в футбол, покидать мяч в корзину или просто побегать в тепле сможете. А питание тут — трехразовый шведский стол.

Кстати об аппетите, на Масленицу актуальное блюдо — блины. Тут они будут в неограниченном количестве. Какие — телеканал «360» узнал у шеф-повара, заодно и мастер-класс прошли.

«Мы вам расскажем базовый рецепт нашего теста, которое готовим именно мы. Рецептов блинов очень много, и там зависит все от количества молока, яиц. Масла могут быть разные — сливочное, маргарин. У нас растительное масло», — сказал Евгений Демин, шеф-повар ресторана «Шемрок».

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в продуктах нет соды. Как оказалось, это необязательно. Тесто, которое делали для ресторана, ближе к французской кухне. Блины получатся плотные и сочные, без бабушкиной ажурности. Главное — смешивать все нужно порционно. И вот те самые секреты, которые ждали. Первое — это консистенция жидкой сметаны: когда будете переливать тесто ложкой, струя не должна прерываться. И второе — это достаточность клейковины.

«По ложке вот так проводим пальцем. Если тесто не собирается, то муки и клейковины достаточно», — сказал Евгений Демин, шеф-повар ресторана «Шемрок».

Вот и все — блины к празднику готовы. Кстати, на что просил Евгений обратить внимание — тесто. Это основа, а потому в него можно добавить что угодно: хоть сыр, хоть ветчину, в ресторане готовят десертные с маком и апельсиновой цедрой. В общем, экспериментируйте. Главное помните, что потом эти блины нужно будет разгулять.

Источник фото: телеканал «360»

На огромной территории отеля располагается веревочный парк. Работать он начнет с весны. А пока гости отеля используют эту территорию как пешеходную трассу с большим количеством маршрутов, чтобы погулять по лесу и подышать свежим морозным воздухом.

Веревочных трасс около 10, с разными уровнями сложности, так что каждый найдет достойную его навыкам тропу, начиная от детей с трех лет. Кстати, каждую субботу тут анимация и тематические программы — даже обычная прогулка в лесу не будет скучной.

Завершить поездку обязательно нужно в местном музее. Все-таки Солнечногорск — поселение далеко не новое. Тут раскапывают древнеславянские курганы витячей и кривичей. А потому богатая археологическая коллекция и истории, связанные с ней, приведут в восторг любителей старины.

«Солнечногорск часто называют городом трех дорог. Сейчас мы используем шоссе Москва — Питер, древнетверской тракт, петербургский тракт, Булыжное шоссе, государеву дорогу», — сказала Елена Леонова, заместитель директора по научной работе МУ МВЦ «Путевой дворец».

Источник фото: телеканал «360»

Три дороги — это шоссе, железная и река. Вообще Путевой дворец — это место, где менялись лошади и отдыхали цари. Эдакие островки, вокруг которых по трактам расползалась цивилизация. Здесь же всех пришедших познакомят с историей горожан, будь то крестьяне, купцы, дворяне или наши практически современники из 20-го века. И, конечно же, не обойдется без героев нашей истории. Тут успели побывать Лермонтов и Татищев.

«Ученый, энциклопедист, сподвижник Петра I, сейчас его ставят на первую ступеньку с именем Ломоносова. Могила с известниковым надгробием находится на сельском погосте», — сказала Елена Леонова.

Источник фото: телеканал «360»

Необычные выходные могут стать частью вашей семейной истории, если вы решитесь выйти из дома. Чтобы все успеть, рекомендуем начинать празднование в пятницу вечером — тогда точно успеете везде.