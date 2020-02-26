Блинами накормят всех. Где отпраздновать Масленицу в Подмосковье?

Масленичные гуляния пройдут по всему Подмосковью. Поесть блинов, поводить хороводы и проводить зиму можно будет в 39 парках культуры и отдыха. Список подготовила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Гостей и жителей Подмосковья в парках ждет праздник с играми, конкурсами, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов, — уточнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Концерты и игровые площадки расположатся в 39 парках Подмосковья. Везде будут угощать блинами и согревать горячим чаем.

В Балашихе гостей ждут в парке «Пестовский». Там 1 марта подготовят интерактивную программу «Широкая Масленица». Начало в 16.00.

В Богородском городском округе всей семьей можно прийти на тематическую игровую программу «Масленичные забавы» и концертную программу «Широкая Масленица». На сцене выступит шоу-группа «Вам и не снилось». Все мероприятия пройдут в парке «Роща» в поселке Обухово 29 февраля. Начало в 15.00.

А 1 марта с 12.00 до 14.00 гуляния пройдут в парке Глухово. Там на центральной площади и главной сцене будет концерт и театрализованная программа.

На центральной сцене и главной площади Центрального городского парка 1 марта с 12.00 до 16.00 пройдет массовое театрализованное гуляние «Широкая Масленица». В программе мероприятия: выездная торговля, тематические мастер-классы, игровые программы для детей, спортивные программы для детей и взрослых, театрализованное представление, выступление Московского казачьего хора.

В Волоколамском городском округе провожать зиму будут в городском парке культуры и отдыха. Там пройдет мероприятие «Собирайся народ! Масленица идет!». 1 марта в 12.00 гостей парка будут развлекать конкурсами, выступлениями творческих коллективов, русскими народными играми. В этот день будут работать торговые ряды и аттракционы.

В Егорьевске «Широкая масленица» пройдет в парке «Пегас» 1 марта в 12.00. Для гостей подготовили: театрализованное представление «Масленица в тридевятом царстве», где посетители парка попадут в сказочное царство царя Берендея, который готовится к самому развеселому народному празднику Масленица. Так же в программе праздничный концерт творческих коллективов, лотерея, призы и подарки, игры, конкурсы, чай с блинами и сожжение чучела масленицы.

В Домодедове гуляния пройдут 1 марта, с 11.00 до 19.00, в парке «Ёлочки». Для гостей парка будут организованы интерактивные «дворы» с играми, розыгрышами, тематическими фотозонами. В вечерней программе состоится праздничный концерт с выступлением фольк-группы и ярким огненным шоу.

В Дмитровском городском округе в парке «Березовая роща» 1 марта в 11.00 на площадке возле сцены пройдут массовые гуляния «Масленицу встречаем, зимушку провожаем».

В Ивантеевке в городском парке 1 марта, с 12:00 до 15:30, в честь праздника будет организовано театральное шествие, чаепитие с блинами, концертная программа, анимация и сжигание чучела.

В Коломенском городском округе 1 марта на территории Парка Мира состоится «Широкая Масленица — 2020». В программе: народные гуляния и театрализованное представление.

В Королеве мероприятие «Широкая королевская Масленица» пройдет 1 марта, с 11:30 до 14:00, в Центральном городском парке имени М. И. Калинина. В этот день гостей парка ждет шествие, интерактивные познавательные программы, концертная программа, хороводы и угощения блинами.

Широкая Масленица — «Масленица идет — блины да мед несет!» пройдет 1 марта, с 11.30-14.00, в парке «Костино». В программе мероприятия мастер-классы для детей, танцы, хороводы, игры загадки и многое другое. Занимательная литературная викторина. Детская развлекательная программа для самых маленьких.

В Люберцах в Центральном парке культуры и отдыха для гостей будут организованы народные гуляния «Широкая Масленица. Краски фольклора». 1 марта, с 12:00 до 18:00, пройдет масленичная театрализованная программа, концертная программа, традиционные масленичные игры и забавы, областная масленичная ярмарка, мастера-ремесленники, ярмарка изделий народных промыслов и проводы Зимы (сожжение чучела).

Парк «Наташинские пруды» 1 марта, с 12:00 до 18:00, будет встречать гостей народными гуляниями «Широкая Масленица. Краски фольклора». На территории парка гостей ждут: фольклорная концертная программа, традиционные масленичные игры и забавы, областная масленичная ярмарка, мастера-ремесленники, ярмарка изделий народных промыслов и проводы Зимы (сожжение чучела).

1 марта, с 12:00 до 14:00, в Томилинском парке Сказок состоится развлекательная программа «Масленичные гулянья». Гостей ожидает: интерактивная программа для детей с любимыми сказочными персонажами, фольклорная концертная программа и ярмарка.

«На Масленице гуляй, весну зазывай» — развлекательная программа празднования Масленицы пройдет для гостей на территории Малаховского парка культуры и отдыха 1 марта с 12:00 до 14:00. Гостей ждет: интерактивная программа для детей с любимыми сказочными персонажами, фольклорная концертная программа и ярмарка.

В Ленинском округе концертно-развлекательная программа «Широкая масленица» с игровой программой, мастер-классами состоится 29 февраля в Расторгуевском парке города Видное. Начало в 11.00.

В Лотошинском парке культуры и отдыха 1 марта, с 12.00-18.00, состоится праздничная программа «Масленичный разгуляй».

В Наро-Фоминском городском округе на главной сцене Центрального парка Масленица пройдет 1 марта в 12:00. Для гостей парка будет организована игровая программа и конкурсы для детей и взрослых, а также выступление творческих коллективов. На площади будут работать аттракционы и торговые ряды. В завершении праздника гостей мероприятия ждет сожжение чучела Масленицы и народная забава «Достань приз со столба».

«Широкая масленица» пройдет в МАУК «ДК» «Мечта» 1 марта. Для посетителей парка приготовлены: игровая программа и конкурсы для детей и взрослых, различные мастер-классы, выступление творческих коллективов. На площади работают аттракционы, торговые ряды, устанавливается красочная фотозона. Все желающие могут прокатиться на лошадях. В завершении праздника сожжение чучела Масленицы и народная забава «Достань приз со столба». Начало: 11.00.

В Озерах 1 марта, с 12.00 до 15.00, в парке культуры и отдыха «Дубки» пройдет Народное гуляние «Широкая Масленица» с театрализованным представлением, аттракционами, фотозонами, концертной программой и конкурсами.

Широкую масленицу отметят в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Л.Лазутиной 29 февраля. Народные гуляния, спортивная и концертно-развлекательная программа — все это ждут гостей парка! В программе: игры и забавы, соревнование по выпеканию блинов, шоу мыльных пузырей, костюмированные «Блин-забег» на лыжах, выступление Московского Казачьего хора и масленичные мастер-классы. Начало в 12.00.

1 марта с 13:00 до 17:00 в городском парке «Парк героев 1812 года» г. Голицыно на центральной площади пройдет игровая развлекательная программа «Масленица».

«Широкая Масленица» пройдет на территории парка «Раздолье» 1 марта с 11.30 до 14.30. Посетителей парка ждут: масленичный спектакль, фестиваль блинов, катание на русской печи, мастер-классы, концертная программа, интерактивные площадки (метание валенка, ложечный тир, битва на бревне подушками, петушиные бои, перетягивание каната, эстафета с чугунками), объемные фотозоны, фольклорные коллективы, ряженые, скоморохи.

В Павловском Посаде праздничное мероприятие «Солнечная Масленица», посвященное празднованию Масленицы, пройдет в парке культуры и отдыха 1 марта с 12.00 до 15.00. В программе: театрализация, концерт, анимационная программа, аттракционы, торговля и ярмарка.

Народное гуляние в Раменском парке культуры и отдыха пройдет 1 марта на площадке «Лира». Праздничная концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов Раменского округа.

Гуляния начнутся уже с 12.00, под яркое выступление народного коллектива «Ретро плюс». Масленичный турнир по выпечке блинов, из года в год является главным действом притяжения. Театр праздника «Шоколад» подарит интерактивный спектакль про 7 дней масленичной недели. И конечно же куда без увлекательных настольных игр от фабрики по производству декоративных изделий «Fabbri». Кульминацией мероприятия станет традиционный народный обряд «Сожжение чучела Масленицы».

В Серпухове 1 марта в парке «Питомник» состоится детская Масленица. Будет организована интерактивная площадка «Развлекуха», концертная программа, уличные активности, масленичная зумба, народный караоке, гастрономическая площадка «Объедуха», запуск «Масленок». Начало: 12.00.

В парке имени Олега Степанова 1 марта, с 12.00 до 17.00, пройдет танцевальная программа «Весенний балл клуба исторического танца».

В парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные пруды 29 февраля на площадке возле сцены состоится детская игровая программа «Ну, блин, Масленица». В программе: игры, конкурсы, состязания, театрализованное представление. Начало в 12.00.

В Сергиевом Посаде увлекательное путешествие в традиции русской Масленицы пройдет 29 февраля, с 12:00 до 16:00, в городском парке «Скитские пруды».

Каждый сможет ощутить прикосновение весны, заходя в парк через яркую пятиметровую арку-солнца. Гостей фестиваля ждут: Встреча и театрализованная шоу-программа «Эй, масленица» с участием ряженых ходулистов и скоморохов Красочное оформление парка и масленичные фотозоны. Выступление народных ансамблей «Заигрыш» и «Московия». Мастер-класс по кузнечному делу Масленичный столб, ложечный тир, полка дров и бои подушками Катан.

В историко-культурном и ландшафтном парке культуры и отдыха «Покровский» пройдет широкая «Масленица на Хотькове» 29 февраля. Гостей парка ждет Масленичное представление — песни, чаепити с угощениями, пляски, арт-базар, игры и забавы, ростовые куклы, сожжение чучела Масленицы, а также Выступление хора «Родные узоры». Начало мероприятия в 12.00.

В Ступине 1 марта с, 12:00 до 15:00, в Парке культуры и отдыха имени Н. Островского пройдет мероприятие Широкая «Масленица». Гостей ждут ярморочные гуляния, концертно-развлекательные программы на пяти сценических площадках с участием творческих коллективов г. о. Ступино, а также, игры, забавы, спортивные состязания и шуточные представления.

1 марта, с 13:00 до 16:00, в Михневском парке культуры и отдыха отмечается «Широкая Масленица». В программе мероприятия: игровая программа для детей, театрализованное представление, с рассказом об обычаях Масленицы, праздничная концертная программа, с участием художественной самодеятельности округа. Кроме того, в парке будет работать праздничная торговля и аттракционы для детей. Жители могут попробовать свои силы в покорении Масленичного столба.

В Солнечногорске фестиваль народных культур «Солнечногорская Масленица 2020» пройдет на набережной озера Сенеж в Городском парке культуры и отдыха 1 марта. В программе народных гуляний: шоу силачей, езда на собачьих упряжках, масленичный столб и сожжение чучела Масленицы. Начало в 13.00.

Народное гуляние Широкая масленица «Масленица ясная! Самая прекрасная!» пройдет 1 марта, с 11.30 до 15.00, в парке отдыха Вербилки Талдомского округа. Масленичная театрализованная программа, концертная программа, традиционные масленичные игры и забавы. Завершится праздник сожжением чучела. А также, в 11.30 состоится концерт коллективов художественной самодеятельности «Здравствуй Весна-Красна».

В парке «Солнечный берег» в поселке Запрудня пройдут народные гуляния «Широкая Масленица» 1 марта в 12.00. Традиционные народные гуляния с работой торговых рядов, интерактивными площадками, концертная программа с участием приглашённых коллективов: казачий театр «ЯР» г. Москва и вокальный ансамбль «Заигрыш» г. Талдом. Народные игры и состязания. Масляничный столб и флэшмобы.

В парке культуры и отдыха «Победа» 1 марта в 10.30 на аллее парка для гостей состоятся массовые народные гуляния «Широкая Масленица». В 11.00 на танцевальной площадке будет организована развлекательная программа «Играй гармонь». В 12.00 на сцене парка для всех посетителей парка устроят Масленичный аукцион.

В Щелкове в парке «Дом офицеров» 1 марта пройдет народное гуляние «Гуляй, Масленица!». В программе мероприятия: традиционное народное гулянье с играми и конкурсами для детей и взрослых с привлечением творческих коллективов КДЦ «Дом офицеров».

В Шатуре 1 марта в Городском парке имени Гагарина пройдет мероприятие «Масленица ясная — самая прекрасная». Жителей и гостей Шатуры ждет народное гулянье с мастер-классами, играми, инсталляциями и фотозонами, будет работать праздничная торговля. Сильные да смелые будут покорять масленичный столб, а искусные хозяйки участвовать в Фестивале блинов. Участники праздника будут выигрывать призы, болеть за силачей и подпевать артистам фольклорного ансамбля «Услада». Традиционно мероприятие закончится сожжением чучела Масленицы. Начало: 12.00.